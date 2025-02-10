Соседка громко стонет во время секса. Эстонский присяжный адвокат рассказал, можно ли подать против нее иск
„Соседка за стеной — дама шумная: громкие разговоры, телевизор на полную, собака лает без устали. Когда я попыталась при встрече намекнуть ей хотя бы про громкий скулеж пса, она покрутила у виска и предложила мне пройти туда, куда я иду, и поискать собаку там“, – написала читательница в редакцию. Присяжный адвокат Олег Матвеев специально для портала Bublik разъяснил страдающим от шума жильцам их права.
Мучаетесь от шума из соседней квартиры из-за плохой звукоизоляции? Оказывается, есть способ отстоять свои права и избавиться от этой проблемы.
В редакцию портала Bublik написала женщина, которая пожаловалась на громкие звуки, доносящиеся из соседней квартиры. По запросу портала Bublik присяжный адвокат Олег Матвеев рассказывает, как решить эту проблему с юридической точки зрения.