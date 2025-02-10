Известный эстонский актер попал в аварию, второй участник ДТП – в больнице

В пятницу, 7 февраля, в 13:29 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Килинги-Нымме - Тарту - Вильянди в деревне Вана-Выйду (Вильяндимаа).

„По предварительным данным, поворачивая со второстепенной дороги на главную, 80-летняя женщина, управлявшая автомобилем Ford, врезалась в двигавшейся по шоссе автомобиль Subaru, за рулем которого был 42-летний мужчина. В результате аварии пострадала 80-летняя женщина, ее доставили в больницу на машине скорой помощи. Оба водителя были трезвы и имели водительские права. Точные обстоятельства аварии выясняются“, — сообщила изданию Kroonika пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.