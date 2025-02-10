10.02.2025, 08:09
Известный эстонский актер попал в аварию, второй участник ДТП – в больнице
ФОТО: | Delfi Meedia
В минувшую пятницу, 7 февраля, на шоссе Вильянди-Тарту в поселке Мяхма произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два автомобиля. По данным Kroonika и фотографиям с места происшествия, за рулем одного из попавших в аварию автомобилей был актер Отт Сепп.
В пятницу, 7 февраля, в 13:29 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Килинги-Нымме - Тарту - Вильянди в деревне Вана-Выйду (Вильяндимаа).
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