В День святого Валентина в Ласнамяэ можно будет научиться кататься на коньках
14 февраля управа Ласнамяэ и Ледовый парк Ласнамяэ приглашают отметить День святого Валентина ярким праздником на коньках.
„За три года празднование Дня святого Валентина в Ледовом парке Ласнамяэ превратилось в настоящий праздник на льду. В этом году мы впервые включили в программу катание на коньках с инструкторами и надеемся, что благодаря этому еще больше жителей района откроют для себя радость катания на льду“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Празднование Дня святого Валентина начнется в Ледовом парке Ласнамяэ (ул.Варраку, 18) в пятницу, 14 февраля, в 18 часов с танцевального представления клуба фигурного катания Talveunistus. В честь Дня друзей на протяжении всего мероприятия все друзья Ласнамяэ смогут бесплатно кататься и арендовать коньки. В 18.15 желающие смогут присоединиться к занятию по безопасному катанию на коньках, поворотам и торможению на льду под руководством клуба Jäälind. Весь вечер будет проводиться розыгрыш подарков от управы района и Ледового парка. Мероприятие завершится в 21 часов.
Мероприятие проводится управой района Ласнамяэ в сотрудничестве с Ледовым парком Ласнамяэ.