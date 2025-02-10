В День святого Валентина в Ласнамяэ можно будет научиться кататься на коньках

„За три года празднование Дня святого Валентина в Ледовом парке Ласнамяэ превратилось в настоящий праздник на льду. В этом году мы впервые включили в программу катание на коньках с инструкторами и надеемся, что благодаря этому еще больше жителей района откроют для себя радость катания на льду“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.