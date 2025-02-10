10.02.2025, 17:10
„В своей жизни я спал с несколькими 16- и 17-летними“. Жертвам эстонского писателя Сасся Хенно советуют обратиться в полицию!(3)
год назад Хенно был в отношениях с едва совершеннолетней девушкой
ФОТО:
Писатель Сассь Хенно (42) в своем посте в Facebook признается, что у него были отношения с большой разницей в возрасте, но отрицает, что когда-либо занимался сексом с партнершей младше 16 лет. В прошлом году у него были короткие отношения с девушкой 18 лет. Незадолго до это его обвинили в непристойном общении с несовершеннолетними, а жертв призвали обратиться в полицию