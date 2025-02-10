Шоубиз
10.02.2025, 17:10

„В своей жизни я спал с несколькими 16- и 17-летними“. Жертвам эстонского писателя Сасся Хенно советуют обратиться в полицию!

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год назад Хенно был в отношениях с едва совершеннолетней девушкой
Сассь Хенно
Сассь Хенно
ФОТО: politsei- ja piirivalveamet

Писатель Сассь Хенно (42) в своем посте в Facebook признается, что у него были отношения с большой разницей в возрасте, но отрицает, что когда-либо занимался сексом с партнершей младше 16 лет. В прошлом году у него были короткие отношения с девушкой 18 лет. Незадолго до это его обвинили в непристойном общении с несовершеннолетними, а жертв призвали обратиться в полицию

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ: „Если ты убьешь себя, я сделаю из тебя чучело, и будем общаться в темной комнате“. Эстонский писатель Сассь Хенно отправлял непристойные сообщения несовершеннолетней. Хенно обвиняет „пропутинские силы в Эстонии“

Известный писатель опубликовал свой пост после того, как в блоге Маллукас появилась очередная запись о нем, где блогерка взяла интервью у молодой девушки, которая в прошлом году состояла в романтических отношениях с Хенно. Будучи старше женщины более чем на 20 лет, Хенно эмоционально поддерживал свою партнершу, и в какой-то момент писатель предложил 18-летней девушке остановиться у него.

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