„В своей жизни я спал с несколькими 16- и 17-летними“. Жертвам эстонского писателя Сасся Хенно советуют обратиться в полицию!

Писатель Сассь Хенно (42) в своем посте в Facebook признается, что у него были отношения с большой разницей в возрасте, но отрицает, что когда-либо занимался сексом с партнершей младше 16 лет. В прошлом году у него были короткие отношения с девушкой 18 лет. Незадолго до это его обвинили в непристойном общении с несовершеннолетними, а жертв призвали обратиться в полицию