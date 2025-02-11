Armudu в Ласнамяэ построен! Ресторан объявил дату торжественного открытия
Любители кавказской кухни могут отметить дату в календаре — 27 февраля в 17:00 в Таллинне состоится торжественное открытие нового ресторана „Армуду“. Это не просто новое заведение, а отдельностоящий ресторан в столичном районе Ласнамяэ, построенный специально по заказу „Армуду“, с учетом всех традиций и концепции бренда.
Гостей ждет праздничная атмосфера, обновленное меню и насыщенная развлекательная программа. В ресторане обещают уютную обстановку, гостеприимный персонал и блюда, которые удивят даже самых взыскательных гурманов. Вечер будет наполнен музыкой, эмоциями и возможностью приятно провести время в кругу друзей.
Адрес: Mustakivi tee 17/1
Время: 17:00
Бронирование: +372 5687 7202 (пн–пт, 12:00–17:00)
E-mail: mustakivi@restoranarmudu.ee
Рекомендуется заранее забронировать столик, чтобы не упустить шанс стать частью этого события.