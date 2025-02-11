Armudu в Ласнамяэ построен! Ресторан объявил дату торжественного открытия

Любители кавказской кухни могут отметить дату в календаре — 27 февраля в 17:00 в Таллинне состоится торжественное открытие нового ресторана „Армуду“. Это не просто новое заведение, а отдельностоящий ресторан в столичном районе Ласнамяэ, построенный специально по заказу „Армуду“, с учетом всех традиций и концепции бренда.