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11.02.2025, 14:33

Armudu в Ласнамяэ построен! Ресторан объявил дату торжественного открытия

 
Armudu в Ласнамяэ
Armudu в Ласнамяэ
ФОТО: Erakogu

Любители кавказской кухни могут отметить дату в календаре — 27 февраля в 17:00 в Таллинне состоится торжественное открытие нового ресторана „Армуду“. Это не просто новое заведение, а отдельностоящий ресторан в столичном районе Ласнамяэ, построенный специально по заказу „Армуду“, с учетом всех традиций и концепции бренда.

Гостей ждет праздничная атмосфера, обновленное меню и насыщенная развлекательная программа. В ресторане обещают уютную обстановку, гостеприимный персонал и блюда, которые удивят даже самых взыскательных гурманов. Вечер будет наполнен музыкой, эмоциями и возможностью приятно провести время в кругу друзей.

Armudu в Ласнамяэ

  • Адрес: Mustakivi tee 17/1

  • Время: 17:00

  • Бронирование: +372 5687 7202 (пн–пт, 12:00–17:00)

  • E-mail: mustakivi@restoranarmudu.ee

Рекомендуется заранее забронировать столик, чтобы не упустить шанс стать частью этого события.

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