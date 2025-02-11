11.02.2025, 16:00
„Я увидела, что она лежит на земле“. Храбрые малыши! В Эстонии наградили детей, которые не побоялись сделать звонок о помощи
Во вторник в рамках общеевропейского Дня номера 112 были отмечены дети и подростки, которые в прошлом году совершили образцовые звонок в службу экстренной помощи.
11-летняя Мерибель рассказала, что видела, как женщина на электросамокате упала и получила травму. „Я увидела, что она лежит на земле, и спросила, чувствует ли она себя плохо“, - вспоминает Мерибель. По словам девочки, сначала она позвонила маме, которая назвала ей адрес и сказала вызвать скорую помощь.
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