„Я увидела, что она лежит на земле“. Храбрые малыши! В Эстонии наградили детей, которые не побоялись сделать звонок о помощи

11-летняя Мерибель рассказала, что видела, как женщина на электросамокате упала и получила травму. „Я увидела, что она лежит на земле, и спросила, чувствует ли она себя плохо“, - вспоминает Мерибель. По словам девочки, сначала она позвонила маме, которая назвала ей адрес и сказала вызвать скорую помощь.