Disney отказалась от инклюзивных инициатив — ЛГБТ и меньшинства исчезнут из фильмов и сериалов

Медиагигант, чьи финансовые показатели пострадали из-за спора вокруг флоридского закона „Не говори гей“, тихо убрал свою программу „Reimagine Tomorrow“ из раздела DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность) в годовом отчёте 10-K за 2024 год, согласно недавним регуляторным документам.

Эта программа, упоминавшаяся в отчёте за 2023 год, имела миссию „усиливать голоса недостаточно представленных групп“ и включала в себя некоторые обязательства и действия Disney в сфере DE&I, согласно информации на её сайте.

„То, что Disney убирает [Reimagine Tomorrow] из раздела DEI, может означать, что они сокращают свои инвестиции в DEI, или же сигнализировать, что они их скрывают“, — сказал Падфилд, директор проекта „Свободное предпринимательство“ в Национальном центре исследований общественной политики. „Либо они осознают, что впереди их ждёт больше судебных разбирательств, либо это часть изменения общей тенденции“.

Компания также исключила из раздела DEI в своём отчёте для SEC руководство по внешнему виду сотрудников „The Disney Look“.

В отчёте SEC за 2023 год говорилось, что эти правила были „обновлены для создания более инклюзивной среды, которая поощряет и поддерживает подлинные проявления чувства принадлежности среди сотрудников“.

Этот шаг во многом связан с давлением со стороны Дональда Трампа, который инициировал расследования против корпоративных программ, продвигающих инклюзивную повестку.

В результате компания возвращается к стандартам прошлого, а темы разнообразия могут исчезнуть из будущих проектов Marvel, „Звездных войн“ и других франшиз.