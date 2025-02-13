Поезд Таллинн-Вильнюс претерпел важные изменения: появился единый билет и снизилась цена

Как передает пресс-служба Elron, с 10 февраля участок маршрута между Ригой и Валга будет обслуживаться современным поездом PESA 730 ML. И, как уже ранее сообщалось, пассажирам больше не придется пересаживаться на другой поезд в Риге.

Теперь латвийский оператор Vivi будет обслуживать участок Рига - Валга на поезде, арендованном у литовского оператора LTG Link. Единственная пересадка останется в Валга - с поезда Stadler Flirt, принадлежащего Elron, на PESA 730 ML.

Поезд PESA 730 ML более удобен для пассажиров по сравнению с ранее использовавшимися на линии Рига - Валга модернизированными дизель-поездами DR1. Теперь будет доступна и услуга питания. С 10 февраля немного изменится и расписание, но общее время в пути останется прежним.

С 10 февраля доступен единый билет на поездки между тремя странами по более низкой цене по сравнению с покупкой отдельных билетов у каждого оператора. Например, три отдельных билета на поездку Таллинн - Вильнюс стоят 53,50 евро, а единый билет - 39 евро.

Более подробную информацию о покупке единого билета можно найти на сайте Elron.

Как писал ранее Delfi, с 6 января графики движения пассажирских поездов в Эстонии, Латвии и Литве унифицированы, чтобы обеспечить возможность путешествий между столицами трех стран на поездах.

На маршруте Таллинн – Тарту – Рига – Вильнюс с двумя пересадками на участке Таллинн – Валга пассажиров будут обслуживать эстонский оператор пассажирских поездов Elron, от Валга до Риги латвийский оператор пассажирских поездов Vivi и на участке Рига – Вильнюс литовский оператор пассажирских поездов LTG Link.