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13.02.2025, 16:00

ФОТО | Необычная находка! Недалеко от берегов Эмайыги была обнаружена лисица, замерзшая во льду

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Замерзшая во льду лисица
Замерзшая во льду лисица
ФОТО: Hendrik Mändla | Erakogu

Вот как закончилась охота - и жизнь - для одной лисы.

Фотограф-любитель Хендрик Мяндла запечатлел странное зрелище недалеко от берегов реки Эмайыги. Находка стала для него полной неожиданностью. „Я действительно не видел ничего подобного раньше“, - сказал он изданию Maaleht.

На фотографиях видно, что голова лисы полностью скрыта подо льдом, торчит лишь кончик одного уха. На первый взгляд кажется, что животное живое и пытается поймать добычу, глядя на нее широко открытыми глазами.

Замерзшая во льду лисица
Замерзшая во льду лисица

Лисы широко распространены во всех регионах Эстонии, но их точная численность неизвестна. Взрослые лисы питаются в основном мясом, которое составляет около 90% их рациона. Лиса может съесть практически любое животное, которое попадет ей на зуб, будь то грызуны, кролики, зайцы, рыбы или птицы.

Лиса на фотографиях, очевидно, погибла, когда шла по льду или плыла в ледяной воде. Температура воды подо льдом составляет всего несколько градусов выше нуля, и животное не может долго продержаться в ней.

Запрет на выход на лед!

Сейчас все еще запрещено выходить на лед внутренних водоемов Эстонии. Этот запрет необходим для предотвращения несчастных случаев на воде и для спасения жизней.

„Из-за переменных отрицательных и положительных температур на многих водоемах уже образовался ледяной покров, но он слишком тонкий, чтобы выдержать человека. Выходить на лед сейчас крайне опасно. Безопасная толщина льда начинается с 10 сантиметров, и для этого нужно несколько недель подряд морозных температур“, — сообщил эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

Температура воды под льдом всего на пару градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек может продержаться около десяти минут, ребенок — даже меньше. Поэтому важно, чтобы родители объясняли детям опасность первого льда зимой и следили, чтобы дети держались подальше от льда, пока он не станет достаточно крепким.

Спасательный департамент просит родителей и учителей в школах поговорить с детьми о ледовых условиях и связанных с ними опасностях. Если вы заметите, что кто-то попал в беду на водоеме, немедленно позвоните по номеру 112 и вызовите помощь.

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