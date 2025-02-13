ФОТО | Необычная находка! Недалеко от берегов Эмайыги была обнаружена лисица, замерзшая во льду

Фотограф-любитель Хендрик Мяндла запечатлел странное зрелище недалеко от берегов реки Эмайыги. Находка стала для него полной неожиданностью. „Я действительно не видел ничего подобного раньше“, - сказал он изданию Maaleht.

На фотографиях видно, что голова лисы полностью скрыта подо льдом, торчит лишь кончик одного уха. На первый взгляд кажется, что животное живое и пытается поймать добычу, глядя на нее широко открытыми глазами.

Лисы широко распространены во всех регионах Эстонии, но их точная численность неизвестна. Взрослые лисы питаются в основном мясом, которое составляет около 90% их рациона. Лиса может съесть практически любое животное, которое попадет ей на зуб, будь то грызуны, кролики, зайцы, рыбы или птицы.

Лиса на фотографиях, очевидно, погибла, когда шла по льду или плыла в ледяной воде. Температура воды подо льдом составляет всего несколько градусов выше нуля, и животное не может долго продержаться в ней.

Запрет на выход на лед! Сейчас все еще запрещено выходить на лед внутренних водоемов Эстонии. Этот запрет необходим для предотвращения несчастных случаев на воде и для спасения жизней. „Из-за переменных отрицательных и положительных температур на многих водоемах уже образовался ледяной покров, но он слишком тонкий, чтобы выдержать человека. Выходить на лед сейчас крайне опасно. Безопасная толщина льда начинается с 10 сантиметров, и для этого нужно несколько недель подряд морозных температур“, — сообщил эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала. Температура воды под льдом всего на пару градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек может продержаться около десяти минут, ребенок — даже меньше. Поэтому важно, чтобы родители объясняли детям опасность первого льда зимой и следили, чтобы дети держались подальше от льда, пока он не станет достаточно крепким. Спасательный департамент просит родителей и учителей в школах поговорить с детьми о ледовых условиях и связанных с ними опасностях. Если вы заметите, что кто-то попал в беду на водоеме, немедленно позвоните по номеру 112 и вызовите помощь.