ФОТО | Необычная находка! Недалеко от берегов Эмайыги была обнаружена лисица, замерзшая во льду

Фотограф-любитель Хендрик Мяндла запечатлел странное зрелище недалеко от берегов реки Эмайыги. Находка стала для него полной неожиданностью. „Я действительно не видел ничего подобного раньше“, - сказал он изданию Maaleht.
На фотографиях видно, что голова лисы полностью скрыта подо льдом, торчит лишь кончик одного уха. На первый взгляд кажется, что животное живое и пытается поймать добычу, глядя на нее широко открытыми глазами.
Лисы широко распространены во всех регионах Эстонии, но их точная численность неизвестна. Взрослые лисы питаются в основном мясом, которое составляет около 90% их рациона. Лиса может съесть практически любое животное, которое попадет ей на зуб, будь то грызуны, кролики, зайцы, рыбы или птицы.
Лиса на фотографиях, очевидно, погибла, когда шла по льду или плыла в ледяной воде. Температура воды подо льдом составляет всего несколько градусов выше нуля, и животное не может долго продержаться в ней.