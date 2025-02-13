Февральские каникулы: чем занять школьника?
На школьных каникулах, с 24 февраля по 2 марта, в Таллинне для детей и молодежи будут предложены разнообразные возможности для занятий наукой, техникой, искусством и природой.
По словам вице-мэра Таллинна Алексея Яшина, растущий интерес молодых людей к науке и технологиям – положительный и естественный процесс. „Молодежь растет в цифровом мире, где технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни и давно вошли в их привычный обиход. Однако важно, чтобы они научились использовать эти технологии осознанно, чтобы те способствовали их личностному росту и успеху. Современные возможности образования и молодежной работы предоставляют молодым людям навыки и знания, которые необходимы для успешной адаптации в стремительно меняющемся мире труда. Таллинн также акцентирует на этом внимание в своей программе лагерей и мероприятий для семей в школьные каникулы, помогая выбрать занятия, которые соответствуют интересам детей“, – отметил Яшин.
В познавательном центре „Энергия“ и планетарии с 25 по 27 февраля пройдет городской лагерь „Космический корабль Сириус 8“, в котором дети 8–14 лет станут членами экипажа космического корабля „Сириус 8“ и отправятся в путешествие к звездам и галактикам. В течение трех дней участники будут раскрывать тайны вселенной в единственном в Таллинне полном купольном планетарии, разрабатывать и строить прототипы космических кораблей, участвовать в космическом конкурсе LEGO, снимать короткометражные фильмы на тему космоса, выполнять задания фотоохоты вселенной и пробовать себя в стратегической игре Among Us. В городском лагере Proto с 25 по 28 февраля пройдет „Спасение галактики – спаси мир как изобретатель!“, в который дети 7–10 лет отправятся в захватывающую миссию. Они станут изобретателями и исследователями, чтобы создавать новые технологии, картографировать звезды и собирать фрагменты энергии стабильности галактики.
В Таллиннской Ныммеской школе по интересам с 26 по 28 февраля в городском лагере „Безопасность“ будет исследоваться вопрос распознавания фальшивой информации для детей от 7 лет и старше. Участники научатся создавать пароли, обсудят безопасность игр и освоят основы цифровой грамотности. „Meedia.teater.ee“ 2 и 3 марта приглашает детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет на спектакль театра TUUM, где молодые зрители откроют видимые и скрытые слои цифрового мира. Спектакль затрагивает темы социальных сетей, онлайн-общения, кибербуллинга и того, как интернет влияет на самооценку и мировоззрение молодежи.
Школа по интересам Канутиайа приглашает детей 7–12 лет с 26 по 28 февраля исследовать мир театрального искусства, участвовать в увлекательных театральных играх и погружаться в захватывающую историю модного рисования и винтажного стиля. В Таллиннской Коплиской школе по интересам с 25 по 26 февраля дети 8–11 лет смогут творчески провести время на открытых занятиях: мастерить, заниматься искусством, учить эстонский язык, играть в театральные игры, танцевать и наслаждаться вечерними фильмами.
Молодежный центр Пыхья-Таллинна приглашает любителей чтения от 8 лет в книжный клуб „Lugemispesa“. В клубе участники совместно выберут книгу для чтения и обсуждения. 20 февраля также состоится книжное бинго. В Кесклиннаском молодежном центре 28 февраля и 1 марта пройдет хакатон для молодежи в возрасте 13–18 лет, организованный для поддержки их инициативности и предпринимательских начинаний. Цель хакатона – собрать людей с разным опытом, знаниями и навыками, чтобы в ограниченное время в командах из 3–5 человек разработать инновационные решения для повседневных проблем или организовать одноразовое мероприятие по своему выбору, например, тематические дни, мастер-классы, семинары, выставки, тренинги, обсуждения и другое.
В молодежном центре Валдеку 25 по 28 февраля можно будет познакомиться с культурами Германии, Италии, Франции и Испании, а также поиграть в настольные игры вместе с зарубежными волонтерами. В молодежном центре Кристийне неделя школьных каникул начнется лекцией на тему сексуального воспитания, затем будет организована экскурсия в развлекательный центр PlayTallinn, где можно будет принять участие в лазерном бое, поиграть в настольный хоккей и баскетбол. В середине недели пройдут соревнования по бильярду, настольному футболу и настольному теннису, а школьные каникулы завершатся вечером настольных игр.
Полную программу каникул и необходимую информацию для регистрации можно найти ЗДЕСЬ.