Февральские каникулы: чем занять школьника?

По словам вице-мэра Таллинна Алексея Яшина, растущий интерес молодых людей к науке и технологиям – положительный и естественный процесс. „Молодежь растет в цифровом мире, где технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни и давно вошли в их привычный обиход. Однако важно, чтобы они научились использовать эти технологии осознанно, чтобы те способствовали их личностному росту и успеху. Современные возможности образования и молодежной работы предоставляют молодым людям навыки и знания, которые необходимы для успешной адаптации в стремительно меняющемся мире труда. Таллинн также акцентирует на этом внимание в своей программе лагерей и мероприятий для семей в школьные каникулы, помогая выбрать занятия, которые соответствуют интересам детей“, – отметил Яшин.

В познавательном центре „Энергия“ и планетарии с 25 по 27 февраля пройдет городской лагерь „Космический корабль Сириус 8“, в котором дети 8–14 лет станут членами экипажа космического корабля „Сириус 8“ и отправятся в путешествие к звездам и галактикам. В течение трех дней участники будут раскрывать тайны вселенной в единственном в Таллинне полном купольном планетарии, разрабатывать и строить прототипы космических кораблей, участвовать в космическом конкурсе LEGO, снимать короткометражные фильмы на тему космоса, выполнять задания фотоохоты вселенной и пробовать себя в стратегической игре Among Us. В городском лагере Proto с 25 по 28 февраля пройдет „Спасение галактики – спаси мир как изобретатель!“, в который дети 7–10 лет отправятся в захватывающую миссию. Они станут изобретателями и исследователями, чтобы создавать новые технологии, картографировать звезды и собирать фрагменты энергии стабильности галактики.