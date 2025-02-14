Не только цветы и сладости: угадайте, какие подарки в Эстонии к 14 февраля покупают чаще всего

Согласно исследованию, проведенному Norstat в январе, женщины, особенно в возрасте 20–29 и 50–60 лет, а также люди с более низкими средними доходами в основном планируют дарить друзьям, близким и любимым сладости. Мужчины же предпочитают дарить в Валентинов день цветы. 26% респондентов упомянули посещение кино или культурного мероприятия, а 21% – торт.

„Перед днем св. Валентина мы всегда видим резкий рост продаж сладостей и цветов, и этот год наверняка не станет исключением. В прошлом году продажи срезанных цветов в период Валентинова дня выросли в целых шесть раз, а сладостей продали на 55% больше обычного. Также было видно, что многие покупатели выбирали более качественные и подходящие для подарка сладости, такие как коробки конфет в форме сердца и качественные шоколадные ассорти. Делают и более полезные для здоровья подарки – продажи ягод выросли в целых три раза“, – отметил директор по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару.

Помимо сладостей, перед Валентиновым днем заметно возрастают продажи интимных товаров, включая презервативы. „Мы видим, что люди стали сознательнее и планируют свои романтические минуты более ответственно. Например, в прошлом году в период Валентинова дня продажа презервативов выросла на 14%, а в этом году ожидается еще больший рост благодаря скидочной кампании“, – добавил Нийтару.

Чтобы сделать день св. Валентина еще приятнее для клиентов, в магазинах Prisma вывешены плакаты с QR-кодом. Сканировав код, можно найти себе приятного спутника для прогулок с собакой, гуляния с коляской или для тренировок. Также в честь Дня друзей Prisma открыла тележки для покупок –для их использования больше не нужны жетоны или монеты.

Исследование Norstat прошло со 2 по 10 января 2025. В целевую группу исследования входили жители Таллинна, Харьюмаа, Тартумаа, Рапламаа и Ида-Вирумаа в возрасте 20–60 лет.