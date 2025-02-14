Управа района Ласнамяэ приглашает на танцевальный вечер в стиле ретро

„Бесплатные танцевальные вечера Ласнамяэ неизменно пользуются большим успехом. Всегда очень приятно видеть на танцполе как постоянных участников, так и тех, кто только начинает знакомство с нашими танцевальными вечеринками. Не переживайте, если в последний раз вы танцевали, возможно, много лет назад – зажигательные ритмы и энтузиазм публики заставят танцевать каждого!“, – заверила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Гостей ожидает атмосферный вечер с возможностью потанцевать под любимые хиты и провести время в приятной компании. Диджей будет играть лучшие танцевальные композиции 80-х 90-х годов, не обойдется вечер и без музыкальных сюрпризов.
Танцевальный вечер продлится с 18 до 21 часа.
Организуемые управой района Ласнамяэ танцевальные вечера в стиле 80-х 90-х пройдут в центре культуры „Линдакиви“ в следующие дни:
15 февраля,
29 марта,
19 апреля,
31 мая.
Мероприятия бесплатны для всех делающих. Центр культуры „Линдакиви“ расположен на ул. Я.Коорти, 22.