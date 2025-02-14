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14.02.2025, 19:21

Управа района Ласнамяэ приглашает на танцевальный вечер в стиле ретро

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Управа района Ласнамяэ приглашает на танцевальный вечер в стиле ретро
Управа района Ласнамяэ приглашает на танцевальный вечер в стиле ретро
ФОТО: Диана Ляленкова | Erakogu

Сезон организуемых управой района Ласнамяэ танцевальных вечеров в стиле 80-х и 90-х продлится до конца мая.

„Бесплатные танцевальные вечера Ласнамяэ неизменно пользуются большим успехом. Всегда очень приятно видеть на танцполе как постоянных участников, так и тех, кто только начинает знакомство с нашими танцевальными вечеринками. Не переживайте, если в последний раз вы танцевали, возможно, много лет назад – зажигательные ритмы и энтузиазм публики заставят танцевать каждого!“, – заверила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Гостей ожидает атмосферный вечер с возможностью потанцевать под любимые хиты и провести время в приятной компании. Диджей будет играть лучшие танцевальные композиции 80-х 90-х годов, не обойдется вечер и без музыкальных сюрпризов.

Танцевальный вечер продлится с 18 до 21 часа.

Организуемые управой района Ласнамяэ танцевальные вечера в стиле 80-х 90-х пройдут в центре культуры „Линдакиви“ в следующие дни:

  • 15 февраля,

  • 29 марта,

  • 19 апреля,

  • 31 мая.

Мероприятия бесплатны для всех делающих. Центр культуры „Линдакиви“ расположен на ул. Я.Коорти, 22.

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