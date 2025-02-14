Управа района Ласнамяэ приглашает на танцевальный вечер в стиле ретро

„Бесплатные танцевальные вечера Ласнамяэ неизменно пользуются большим успехом. Всегда очень приятно видеть на танцполе как постоянных участников, так и тех, кто только начинает знакомство с нашими танцевальными вечеринками. Не переживайте, если в последний раз вы танцевали, возможно, много лет назад – зажигательные ритмы и энтузиазм публики заставят танцевать каждого!“, – заверила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.