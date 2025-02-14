Сломанные ребра и травмированный пенис: какие неприятности случались с жителями Эстонии в День святого Валентина

Исполнительный директор Balcia Даце Азаце отметила, что в странах Балтии, особенно в Эстонии, этот день чаще отмечают, как День дружбы, а не как романтический праздник, но его романтический аспект укореняется все больше. „У нас было несколько страховых случаев, непосредственно связанных с интимной активностью. Не всегда нам известны точные обстоятельства происшествия, но иногда клиенты рассказывают все очень откровенно, и нередко характер повреждений говорит сам за себя“, - сказала Азаце.

По случаю Дня святого Валентина Balcia сотрудничает с магазином эротических товаров yesyes.ee, чей опрос подтвердил, что этот праздник не всегда проходит гладко. „Перед праздником мы провели опрос, в котором люди поделились своими самыми неожиданными и порой неловкими историями о связанных с сексом неудачах. Чаще всего – в 17% случаев – респонденты отмечали, что во время секса ломали кровати, стулья или другую мебель. Также разбивалась посуда, падали карнизы, ноутбуки, а в одном случае даже был разбит унитаз. Один из участников опроса рассказал особенно страшную историю – во время секса на балконе четвертого этажа ограждение неожиданно не выдержало. К счастью, пара вовремя это заметила, и все закончилось благополучно“, - рассказал руководитель yesyes.ee Юрийс Охрименко.

65% жителей Эстонии планируют заняться сексом в День святого Валентина

День святого Валентина пользуется среди жителей Эстонии популярностью – по данным опроса yesyes.ee, почти половина (48%) респондентов всегда его отмечает, 36% делают это время от времени, если есть подходящее настроение, 10% отметили бы его, если бы у них был партнер, а лишь 5% заявили, что никогда его не празднуют.

Для большинства этот день неразрывно связан с интимностью – 65% опрошенных сказали, что 14 февраля планируют заняться сексом, а 29% ответили, что, возможно, сделают это.

Самый опасный предмет в День святого Валентина – свеча