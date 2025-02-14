Сломанные ребра и травмированный пенис: какие неприятности случались с жителями Эстонии в День святого Валентина
День святого Валентина – время любви, романтики и страсти. Однако для некоторых он заканчивается в отделении неотложной помощи, сломанной мебелью или более безобидными неудачами. Страховая компания Balcia раскрывает, какие деликатные страховые случаи были зафиксированы в самый романтичный день года.
Исполнительный директор Balcia Даце Азаце отметила, что в странах Балтии, особенно в Эстонии, этот день чаще отмечают, как День дружбы, а не как романтический праздник, но его романтический аспект укореняется все больше. „У нас было несколько страховых случаев, непосредственно связанных с интимной активностью. Не всегда нам известны точные обстоятельства происшествия, но иногда клиенты рассказывают все очень откровенно, и нередко характер повреждений говорит сам за себя“, - сказала Азаце.
По случаю Дня святого Валентина Balcia сотрудничает с магазином эротических товаров yesyes.ee, чей опрос подтвердил, что этот праздник не всегда проходит гладко. „Перед праздником мы провели опрос, в котором люди поделились своими самыми неожиданными и порой неловкими историями о связанных с сексом неудачах. Чаще всего – в 17% случаев – респонденты отмечали, что во время секса ломали кровати, стулья или другую мебель. Также разбивалась посуда, падали карнизы, ноутбуки, а в одном случае даже был разбит унитаз. Один из участников опроса рассказал особенно страшную историю – во время секса на балконе четвертого этажа ограждение неожиданно не выдержало. К счастью, пара вовремя это заметила, и все закончилось благополучно“, - рассказал руководитель yesyes.ee Юрийс Охрименко.
65% жителей Эстонии планируют заняться сексом в День святого Валентина
День святого Валентина пользуется среди жителей Эстонии популярностью – по данным опроса yesyes.ee, почти половина (48%) респондентов всегда его отмечает, 36% делают это время от времени, если есть подходящее настроение, 10% отметили бы его, если бы у них был партнер, а лишь 5% заявили, что никогда его не празднуют.
Для большинства этот день неразрывно связан с интимностью – 65% опрошенных сказали, что 14 февраля планируют заняться сексом, а 29% ответили, что, возможно, сделают это.
Самый опасный предмет в День святого Валентина – свеча
Одним из самых опасных предметов в этот романтический день оказывается безобидная на первый взгляд свеча. „Люди хотят создать романтическую атмосферу, и свечи прекрасно для этого подходят. Однако, если их оставить без присмотра, они могут принести немало проблем. У нас был случай, когда во время всплеска страсти пара опрокинула свечи, стоявшие на прикроватной тумбочке, и они подожгли саму тумбочку и постельное белье. К счастью, пламя удалось вовремя заметить и потушить“, - рассказала Даце Азаце.
Сломанные ребра и травмированный пенис
Сломанные в порыве страсти кровати, шкафы и столы покрываются страхованием домашнего имущества. По данным Balcia, одной из самых распространенных неудач в День святого Валентина является именно материальный ущерб. Однако с травмами ситуация иная – они случаются реже, но вовсе не являются редкостью.
В одном из случаев Balcia женщина настолько увлеклась с партнером, что в результате сломала два ребра. Подобные случаи происходили неоднократно. Однажды во время секса на кухне женщине на голову упала разделочная доска, а также были зафиксированы многочисленные падения и растяжения. От травм не застрахованы и мужчины. В Литве страховая компания разбирала случай, когда мужчина во время секса упал с крыши. У многих мужчин непроизвольно вызовет содрогание другой страховой случай, когда в Balcia обратились по поводу сломанного во время секса пениса. В одном из зафиксированных случаев страхование путешествий покрывало особенно деликатную ситуацию – во время командировки мужчине пришлось наложить швы на пенис из-за укуса.
„Хотим напомнить, что жилищное страхование покрывает неожиданные происшествия – будь то сломанная мебель, подожженный свечой ковер, разбитое окно или даже поврежденный телевизор. Для защиты от травм стоит оформить страхование от несчастных случаев. Тем же, кто хочет сделать свой День святого Валентина особенным, мы предлагаем участвовать в специальной игре в приложении Balcia, которая стартует 14 февраля. В ней можно выиграть отличные призы магазина эротических товаров yesyes.ee“, – добавила Азаце.
Balcia – это компания страховых технологий, которая в 2020 году существенно изменила бизнес-стратегию и брендовую идентичность, позиционируя себя как предприятие, ориентированное на инновационные и технологические страховые решения. В 2022 году Balcia успешно вышла на латвийский рынок, а в 2023 году – на эстонский, расширив тем самым свое географическое присутствие в Европе. Мобильное приложение Balcia получило главный приз на конкурсе „Baltic e-commerce award“.