Кромешная тьма конца сентября, на улице бушует шторм, и хотя на часах всего около 8 вечера, Коплиские линии и набережная совершенно пусты. Волны разбиваются о берег, скорость ветра превышает 20 м/с. Только я, моя подруга и мой трехлетний сын достаточно храбро противостоим непогоде. Вдруг к набережной приближается худощавый мужчина. Это кажется странным — любой нормальный человек будет сидеть в тепле, а не выходить любоваться морем. Я смотрю на прохожего. Черный плащ, черные резиновые сапоги с логотипом Balenciaga. Я быстро поднимаю глаза — это Томми Кэш, он бодро проходит мимо нас. Идет к морю, достает телефон, фотографирует, затем кладет телефон в карман и возвращается тем же путем, которым пришел.