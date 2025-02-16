ВИДЕО | Томми Кэш - RusDelfi после победы на Eesti Laul: „Я был самым известным эстонским артистом в мире уже долго-долго-долго“

После победы рэпера журналисты различных изданий могли задать ему по вопросу на пресс-конференции. Томми Кэш общался с журналистами на эстонском, английском и русском языках. Тем не менее его ответы на вопросы на русском были намного более сдержаны.

В том числе Томми Кэш ответил и на вопрос от RusDelfi о том, согласен ли он, что сейчас является самым известным эстонским артистом в мире. „Я был самым известным эстонским артистом в мире уже долго-долго-долго“, - подчеркнул Кэш с присущей ему (само)уверенностью.

В чем секрет его успеха? „Человек сказал - человек сделал“, - отрезал Кэш.

На пресс-конференции Кэш признался, что перед финалом Eesti Laul ему пришлось принять несколько мудрых решений. Он не понимал, ожидает ли его победы эстонская пресса или это все было притворством. „Это могла быть как большая победа, так и большое поражение, потому что я не понимал, СМИ за меня или против меня. Они играли в игру: то ли возвышали меня, то ли разрушали. Это было очень интересно“, - сказал рэпер.

Журналистка журнала Kroonika начала спрашивать о том, что зарубежные фанаты сочли его песню и выступление не совсем в стиле Томми Кэша, после чего артист перебил ее: „Давайте поговорим об этом сейчас!“ Кажется, что критика песни „Espresso Macchiato“ задела рэпера.

„С того самого дня, как эта песня вышла в свет, я прочитал столько комментариев от моих так называемых фанатов, которые заявили: „Это не песня Томми Кэша!“. На следующий день эта песня стала номером один на всех стриминговых платформах - Spotify, iTunes, Youtube, Youtube Musicus. Предыдущие треки Томми Кэша такого не достигали“, - сказал Кэш.

По словам артиста, „Евровидение“ - не для того, чтобы он думал, как Томми Кэш. „Евровидение есть Евровидение - у него свои правила, это свой зоопарк. В хорошем смысле. Здесь нужно думать по-другому“, - объяснил артист, но добавил, что песня „Espresso Macchiato“ не была написана специально для „Евровидения“. „Она родилась сама собой“, - сказал Кэш.