ВИДЕО | "Моя мечта снова не сбылась“. Занявшие второе место в конкурсе Eesti Laul Андрей и Карита с трудом сдерживали слезы после финала

„Я впервые в жизни на сцене, я впервые пою и занимаю второе место на крупнейшем в Эстонии вокальном конкурсе! - сказала Карита. - Это безумие! Вы понимаете, люди?! Я не могу сердиться. Томми Кэш — это Томми Кэш“, — описывает певица свои первые эмоции.

Андрей по сравнению с ней был более сдержан. Он поблагодарил свою партнершу Кариту, без которой не попал бы в финал Eesti Laul этого года. „Я бы здесь не стоял без Келли. Келли действительно сделала за эти четыре месяца всё, чтобы... То, что вы видели, было результатом работы последних четырех месяцев“, - сказал Андрей. Он еще несколько раз похвалил Келли за то, что она согласилась на столь большой вызов — впервые выступить перед несколькими тысячами людей на Unibet Arena.

Во время интервью Келли едва сдерживала слезы. „Я сдерживала слезы три месяца, чтобы быть сильной и убедиться, что все в порядке“, — призналась она.

Для Андрея тот факт, что дуэт занял второе место, стал ошеломляющим событием — его целью было попасть хотя бы в тройку призеров, то есть выйти в суперфинал. „Моей мечтой всегда было поехать на "Евровидение“. Моя мечта снова осталась неосуществленной. Но ничего, время всегда есть. Подумаем, переварим“, — добавил он.

„Тот, кто отнимает у вас эти мечты, должен будет за это заплатить. Томми Кэш, я предложил тебе на выбор - бокс или ММА“, — подшучивает Андрей над победителем Eesti Laul. Несмотря ни на что, он желает Томми Кэшу больших успехов на "Евровидении".

Андрей и Карита очень интересно и ярко выступили в финале конкурса Eesti Laul. Как планировалось выступление и сколько это стоило? Пара не дает прямого ответа о потраченной сумме. „Мы знали, что хотим подчеркнуть наше выступление пламенем, огнем, тем, что между нами происходит“, — признается Карита.