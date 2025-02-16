ФОТО | Милота! Модель Кармен Касс наслаждается зимними радостями с новорожденным

Вчера супермодель Кармен Касс (46) опубликовала в своем аккаунте в Instagram несколько фотографий себя и своего ребенка.

Кармен была одета в черную куртку, на голове - черная шапка, а на шее - светло-коричневый шарфик. К ее животу был прикреплен малыш, одетый в стильный зеленый костюмчик. „Пошли!“ — написала Кармен под фотографией, которая, судя по всему, была сделана в помещении.

Спустя некоторое время в ее аккаунте появилась еще одна фотография с ребенком. На снимке Кармен улыбалась и явно чему-то радовалась, чего нельзя сказать по задумчивому выражению лица ее малыша с красным от мороза носом. Похоже, холодная зимняя погода ему не очень нравится.

В конце ноября супермодель Кармен Касс объявила, что раньше срока стала мамой. В своем посте молодая мама ласково назвала малыша дракончиком и не раскрыла пол новорожденного. Ласковое прозвище указывает, вероятно, на то, что ребенок родился в год Дракона.

„Любимый Дракон официально присоединился к нам. Он проявляет удивительную храбрость и стойкость, родившись раньше срока“, — отметила Кармен в своем посте, добавив, что сейчас она невероятно счастлива. По словам Кармен, ее мечта о рождении ребенка сбылась.

Ребенок родился на 33 неделе беременности, его вес составил 2,3 килограмма, а рост — 42 сантиметра.