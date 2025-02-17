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17.02.2025, 09:10

„Враждующие“ Анне Вески и Марья Ляник выступили на одном празднике: „Не верьте всему, что говорят“

 

В минувшую субботу, 15 февраля, у легендарной серии вечеринок Ennu Ratas был день рождения. По случаю праздника в Ноблесснере с размахом прошло празднование, на котором публику развлекали две дивы эстонской эстрады - Анне Вески и Марью Ляник.

Грандиозную вечеринку по случаю дня рождения и появление на сцене двух самых легендарных эстонских певиц — Анне Вески и Марью Ляник — ждали с нетерпением. К девяти часам вечера зал был заполнен до отказа, а к десяти часам очередь растянулась почти до моря.

Билеты на популярную вечеринку разлетелись как горячие пирожки и были распроданы еще несколько недель назад. На празднике прозвучали любимые песни 80-х и 90-х годов. За репертуар отвечал Март Юур. Музыку можно было услышать далеко за пределами Ноблесснера.

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