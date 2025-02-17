ОБЗОР | Кто они? Мускулистые „Охранники“ из сценического шоу Томми Кэша в реальной жизни выглядят совсем иначе

Хотя четверо мужчин в форме охранников не должны были защищать Кэша, им все же пришлось иногда выполнять эту роль. В Unibet Arena между гримерками и зеленой комнатой в центре площадки была зона, где артисты должны были перемещаться туда-сюда, но в основном сами отвечали за свое благополучие.

Поскольку Кэш был самым популярным артистом среди юных искателей автографов, четырем танцорам, физически более сильным, чем Кэш, пришлось вести рэпера через толпу, по сути, выполняя роль охранников.

Пожалуй, больше всего походил на настоящего охранника Александр Санчес из Латвии, а точнее Даугавпилса. В обычной жизни он занимается танцами в стиле хип-хоп и хаус.

Самый высокий партнер Кэша по сцене - польский танцор Кайтек Янушкевич. Хотя Кайтек вышел на сцену Unibet Arena с большими накладными плечами и серьезным видом, его стиль танца обычно гораздо более женственный - он часто надевает для выступлений туфли на высоком каблуке. В Instagram за его яркими постами следят более 14 000 пользователей.

Только двое из танцоров Кэша живут в Эстонии. Один из них - Джин Уолкер, который работает в Таллинне учителем танцев, хореографом и шеф-поваром. Летом 2020 года газета Müürileht писала, что Уокер, выросший в Лос-Анджелесе и Хьюстоне, в 19 лет начал танцевальную карьеру, которая привела его на MTV и к сотрудничеству с Destiny’s Child, Брайаном Макнайтом и Брэнди. Сейчас он уже более 15 лет живет в Эстонии.

Другим таллиннцем, разделившим сцену с Кэшем, стал Александр Макаров, который в социальных сетях выступает под ником Alex Wave. Макаров, который также работает в области графического дизайна, примет участие в конкурсе Red Bull „Dance Your Style“ 15 марта в Котле культуры.