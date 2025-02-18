Nervy, Pornofilmy, Монеточка и другие: в Риге стартовали продажи билетов на READY FEST 2025!
Музыкальный фестиваль READY FEST возвращается в Ригу! 30 августа 2025 года на открытой площадке Wondersala вновь развернется грандиозное шоу с топовыми артистами, уютными зонами отдыха и разнообразным фудкортом.
Продажа билетов стартовала сегодня, 18 февраля, в 12:00 на ticketshop. В прошлом году фестиваль собрал более 10 000 человек, а в этот раз организаторы обещают еще больше масштабных выступлений и сюрпризов.
Среди уже объявленных хедлайнеров – NERVY, PORNOFILMY, IC3PEAK, MONETOCHKA и ВЫШЕЛ ПОКУРИТЬ. И это только начало – новые имена будут раскрываться в ближайшее время.
Следите за анонсами на официальных страницах фестиваля в Facebook и Instagram. Выбирайте билеты заранее и готовьтесь к незабываемому музыкальному опыту!
Когда: 30 августа 2025 года
Где: Wondersala, Рига
Билеты: ticketshop.lv, ticketshop.ee