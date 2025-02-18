Легендарное возвращение: Джонни Депп снова сыграет в „Пиратах Карибского моря“

Интересно, что у продюсера Джерри Брукгаймера было два варианта - или снимать фильм с Деппом, или пойти по другому сценарию. Однако, судя по всему, он решил выбрать первый вариант.

Отметим, после скандального развода Деппа с Эмбер Херд его начали отменять в Голливуде, в том числе и Disney. Однако сейчас, вероятно, стороны пришли к соглашению.

Когда начнутся съемки новых „Пиратов Карибского моря“ и когда состоится премьера - пока неизвестно. При этом Джонни уже активно готовится к новым ролям.

К слову, главными героями франшизы являются пиратский капитан Джек Воробей (Джонни Депп), кузнец и сын пирата Уилл Тёрнер (Орландо Блум) и дочь губернатора Элизабет Суонн (Кира Найтли).

Первый фильм серии — „Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины“ — вышел 9 июля 2003 года. Он был настолько успешным, что продюсеры решили снять еще несколько частей.