На тренировках в Ласнамяэ можно прикоснуться к древней мудрости йоги

„Благодаря спокойному темпу и умеренной нагрузке йога подходит людям любого возраста и уровня подготовки. Я рада, что многие жители открывают для себя древнюю мудрость йоги именно на наших бесплатных занятиях. Опыт предыдущих лет показывает, что места на занятиях заполняются в считанные часы, поэтому рекомендую не откладывать регистрацию“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Бесплатные занятия йогой пройдут 4, 11, 18 и 25 марта в 13 часов в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Яан Коорти, 22) под руководством опытного тренера Энели Яагер. Продолжительность одного занятия составляет примерно 1 час.

На тренировки рекомендуется приходить в удобной спортивной одежде. Поскольку количество ковриков для йоги в зале ограничено, по возможности стоит взять свой.

Зарегистрироваться на занятие можно в интернете или по номеру телефона 645 7702. По этому же номеру следует сообщить, если ваши планы изменятся, и вы не сможете прийти – так освободившееся место сможет занять другой желающий.