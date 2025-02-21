ФОТО | На самолетах airBaltic теперь будет бесплатный интернет SpaceX Starlink. RusDelfi удалось испробовать его одними из первых

Латвийская авиакомпания airBaltic официально стала первой авиакомпанией в Европе, которая бесплатно внедрила высокоскоростной интернет Starlink от SpaceX на борту своих самолетов Airbus A220-300. Благодаря сертификации, предоставленной Европейским агентством безопасности полетов (EASA), эта веха знаменует собой новую эру бесперебойной связи во время полета для пассажиров по всей сети авиакомпании.

В настоящее время Starlink установлен на одном самолете airBaltic Airbus A220-300 уже оснащены интернетом Starlink, а на следующей неделе будет оборудован еще один самолет. Поэтапное внедрение системы в остальные самолёты продолжится в течение 2025 года: к лету планируется установить скоростной интернет SpaceX Starlink в 25 самолетах, а к концу 2025 года - во всех самолетах национального авиаперевозчика.

20 февраля состоялся первый авиарейс airBaltic с интернетом от Starlink на борту. Рейс, на который были приглашены представители латвийской и иностранной прессы и местные блогеры, был довольно необычным, потому что вылетел из Риги, покружил над Латвией и приземлился обратно в Риге.RusDelfi как представителям от Эстонии также удалось побывать на борту этого рейса.

В ходе полета состоялась прямая трансляция на государственном латвийском телеканале, а пассажиры рейса активно звонили своим друзьям и близким, выставляли фотографии в соцсети и даже смотрели трансляцию баскетбольного матча, чтобы проверить качество видеосвязи. В итоге Starlink не разочаровал - связь была качественная, сайты, приложения и трансляции отлично прогружались, а картинка во время видеозвонков была четкой.

Первый коммерческий рейс с бесплатным высокоскоростным интернетом Starlink для пассажиров airBaltic назначен на 21 февраля - это рейс airBaltic BT221 из Риги в Мюнхен, Германия.