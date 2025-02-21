В весеннем сезоне Таллинн поддержит деятельность восьми музыкальных клубов
В этом весеннем сезоне город Таллинн субсидирует программу восьми концертных площадок с живой музыкой, которые получат в общей сложности 76 000 евро. Среди прочих, поддержка будет оказана Philly Joe’s Jazziklubi, Paavli Kultuurivabrik и Erinevate Tubade Klubi.
По словам вице-мэра Каареля Оя, поддержка музыкальных клубов не является широко распространенной практикой, однако Таллинн, город музыки ЮНЕСКО, стремится к тому, чтобы концертные площадки с живой музыкой были жизнеспособными и предлагали насыщенную программу. „Мы разработали меру поддержки концертных площадок с живой музыкой три года назад, чтобы как можно быстрее возобновить культурную жизнь после перерыва, вызванного пандемией. К сожалению, со временем у концертных площадок появлялись все новые проблемы, и мы видим, что наша поддержка по-прежнему необходима. К счастью, несмотря на сложности можно отметить, что благодаря нашей помощи концертные площадки не боятся идти на риск при составлении программы, а это, в свою очередь, дает возможности и начинающим артистам“, – отметил вице-мэр.
В рамках программы, рассчитанной на первое полугодие, о субсидировании ходатайствовали восемь концертных площадок с живой музыкой, и оценочная комиссия приняла решение одобрить все ходатайства.
Среди прочих, финансирование получили следующие проекты:
MTÜ Tallinna Jazziklubi, „Джем-вечера Philly Joe’s – 2025“. В мероприятии участвуют тщательно отобранные артисты и ансамбли, проходят тематические джемы с кураторскими программами. В джем-вечерах задействованы как известные эстонские музыканты, так и молодые таланты и начинающие джазовые исполнители.
Erinevate Tubade Klubi OÜ, „Музыкальная программа Клуба разных комнат / весна-2025“. За десять лет работы клуб предоставил сцену как молодым, так и признанным артистам разных жанров, а также сотрудничал со многими организаторами музыкальных мероприятий. Благодаря этому проекту жители и гости Таллинна смогут насладиться разнообразной музыкальной программой, в которой наряду с местными исполнителями будут представлены и новые интересные артисты из-за рубежа.
Paavli Kultuuriklubi OÜ, „Поддержка программы Paavli Kultuurivabrik“. Paavli Kultuurivabrik – один из самых популярных общинных центров города, в нем встречаются местные жители, музыканты, художники и творческие личности. Кроме того, в Paavli Kultuurivabrik проводятся концерты, театральные представления, вечеринки и выставки.
Посредством различных конкурсов финансирования некоммерческой деятельности Таллинн поддерживает культурные мероприятия, проходящие в городе. Это способствует тому, чтобы культурный календарь города был разнообразным, а участие в культурной жизни было доступно максимально широкой аудитории. В течение года Таллинн выделяет на поддержку культурных мероприятий и организаций 1,3 миллиона евро. Отдельные меры поддержки разработаны для музыкальных проектов; культурных проектов; концертных площадок с живой музыкой; коллективов, готовящихся к Празднику песни и танца, а также для культурных проектов для людей с особыми потребностями и культурных организаций национальных меньшинств.
Дополнительная информация о всех турах приема ходатайств приведена на сайте https://www.tallinn.ee/ru/teenused/subsidirovanie-nekommercheskoy-deyatelnosti-dlya-proektov-v-oblasti-kultury