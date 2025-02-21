В весеннем сезоне Таллинн поддержит деятельность восьми музыкальных клубов

По словам вице-мэра Каареля Оя, поддержка музыкальных клубов не является широко распространенной практикой, однако Таллинн, город музыки ЮНЕСКО, стремится к тому, чтобы концертные площадки с живой музыкой были жизнеспособными и предлагали насыщенную программу. „Мы разработали меру поддержки концертных площадок с живой музыкой три года назад, чтобы как можно быстрее возобновить культурную жизнь после перерыва, вызванного пандемией. К сожалению, со временем у концертных площадок появлялись все новые проблемы, и мы видим, что наша поддержка по-прежнему необходима. К счастью, несмотря на сложности можно отметить, что благодаря нашей помощи концертные площадки не боятся идти на риск при составлении программы, а это, в свою очередь, дает возможности и начинающим артистам“, – отметил вице-мэр.