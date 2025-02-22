Шведская кронпринцесса отменила визит в Гренландию из-за угроз Дональда Трампа

В последние недели Дональд Трамп несколько раз угрожал Дании, заявляя, что США хотят заполучить себе Гренландию. Премьер-министр Дании Метте Фредриксен ясно дала понять, что Гренландия не продается, но президента США этот ответ, кажется, не устроил.

По данным источников Expressen, кронпринцесса Виктория планировала отправиться в Гренландию весной, но в настоящее время планы отложены на неизвестный период времени. Виктория и раньше посещала Гренландию с членами датской и норвежской королевской семьи и, как сообщается, планировала побывать там очередной раз этой весной.

В 2009 году она посетила Гренландию в компании кронпринца Норвегии Хокона и тогда еще кронпринца Дании Фредерика, который к настоящему времени уже является правящим королем Дании. В тот момент Виктория оказалась под повышенным вниманием средств массовой информации, поскольку ее муж, принц Дэниель, только что перенес операцию по пересадке почки и проходил длительное лечение в больнице.

По словам пресс-секретаря шведской королевской семьи Маргареты Торгрен, поездка Виктории на данный момент неактуальна. Уже несколько раз визит в Гренландию откладывался по разным причинам, нынешнюю поездку пришлось также отменить. „Учитывая внимание, которое сейчас уделяется Гренландии, данный визит пока не стоит в графике“, — сказала Торгрен.