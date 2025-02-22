22.02.2025, 13:14
ОБЗОР | Томми Кэш наслаждается жизнью со своей сибирской красавицей. А его бывшая возлюбленная не хочет о нем даже вспоминать(3)
ФОТО: Delfi Meedia/Vida Press/Kuvatõmmis TikTokist
Очевидно, что Томми Кэш, выросший в таллиннском районе Копли, поедет на "Евровидение“ в компании очаровательной блондинки, которая последнее время сопровождает его на всех мероприятиях. А вот бывшая девушка Кэша Анна-Лиза Химма не хочет говорить о нем ни слова.
Говоря о своем происхождении, Томми, выросший в столичном районе Копли и учившийся в местной Художественной гимназии, признается, что в нем замешано много разных национальностей - и украинская, и русская, и эстонская, и казахская. Дома родители говорили с ним по-русски, эстонский язык он выучил в детском саду и школе.
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