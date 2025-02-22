ОБЗОР | Томми Кэш наслаждается жизнью со своей сибирской красавицей. А его бывшая возлюбленная не хочет о нем даже вспоминать

Говоря о своем происхождении, Томми, выросший в столичном районе Копли и учившийся в местной Художественной гимназии, признается, что в нем замешано много разных национальностей - и украинская, и русская, и эстонская, и казахская. Дома родители говорили с ним по-русски, эстонский язык он выучил в детском саду и школе.

Ходят слухи, что в школьные годы Томми Кэш дружил с актрисой Эстер Кунту. Много лет назад, до того, как он встретил свою нынешнюю девушку-модель, Томми состоял в длительных отношениях с Анной-Лизой Химма, дочерью поп-иконы 1990-х годов Нэнси. Анна-Лиза была не только возлюбленной Кэша, но и его менеджером с международным титулом Creative Director at Tommy Cash.