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22.02.2025, 13:14

ОБЗОР | Томми Кэш наслаждается жизнью со своей сибирской красавицей. А его бывшая возлюбленная не хочет о нем даже вспоминать

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ВЕРНЫЙ ТОММИ: Кэш неоднократно говорил, что в отношениях он смотрит только на свою девушку.
ВЕРНЫЙ ТОММИ: Кэш неоднократно говорил, что в отношениях он смотрит только на свою девушку.
ФОТО: Delfi Meedia/Vida Press/Kuvatõmmis TikTokist

Очевидно, что Томми Кэш, выросший в таллиннском районе Копли, поедет на "Евровидение“ в компании очаровательной блондинки, которая последнее время сопровождает его на всех мероприятиях. А вот бывшая девушка Кэша Анна-Лиза Химма не хочет говорить о нем ни слова.

Говоря о своем происхождении, Томми, выросший в столичном районе Копли и учившийся в местной Художественной гимназии, признается, что в нем замешано много разных национальностей - и украинская, и русская, и эстонская, и казахская. Дома родители говорили с ним по-русски, эстонский язык он выучил в детском саду и школе.

Ходят слухи, что в школьные годы Томми Кэш дружил с актрисой Эстер Кунту. Много лет назад, до того, как он встретил свою нынешнюю девушку-модель, Томми состоял в длительных отношениях с Анной-Лизой Химма, дочерью поп-иконы 1990-х годов Нэнси. Анна-Лиза была не только возлюбленной Кэша, но и его менеджером с международным титулом Creative Director at Tommy Cash.

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