Кэти Перри и дом за 14 миллионов: певица вступила в судебный бой с ветераном

Певица Кэти Перри (40) купила дом в городе Монтесито, Калифорния, вместе со своим возлюбленным, актером Орландо Блумом. В то время они заплатили за великолепный особняк 14,2 миллиона долларов. До этого дом звездной пары принадлежал парализованному ветерану воздушно-десантных войск США Карлу Уэсткотту. Через некоторое время после подписания договора о купле-продаже ветеран попросил аннулировать сделку, ссылаясь на свое состояние после операции и прием обезболивающих.

Перри не согласилась и подала в суд на 85-летнего Уэсткотта, поскольку тот отказывался покидать дом. Мужчине, который прикован к постели, предъявили иск за неуплату арендной платы и предполагаемый ущерб.

Новость об этом повергла семью Уэсткоттов в состояние шока. По их мнению, певица просто жадна до денег и позволяет себе относиться к простым людям как к мусору. „Она не знает принципов честной игры, у нее нет сочувствия“, — заявил сын Уэсткотта журналистам. Поскольку его отец страдает неврологическим заболеванием, судебный процесс оказался для ветерана тяжелым испытанием.

Вражда между Уэсткоттом и Перри не утихает с 2020 года, когда пожилой ветеран подписал договор о продаже своего дома Перри и ее семье. Сделка была совершена во время пандемии. Позже Уэсткотт заявил, что на его поступок повлияли многочисленные проблемы со здоровьем, и что он не совсем понимал, что происходит, когда подписывал контракт, сообщает New York Post.

После этого Перри подала иск против Уэсткотта. В 2023 году суд постановил, что Перри и ее семья являются законными владельцами особняка. После того как в марте прошлого года Перри получила ключи от дома, она подал новый иск против Уэсткотта и заявила, что пожилой ветеран должен ей 6 миллионов долларов.