Проблем с деньгами нет: компания Томми Кэша зарабатывает шестизначные суммы

В юности, чтобы свести концы с концами, Томми Кэш работал в кафе и кинотеатре. Еще в 2014 году, когда он уже вовсю занимался музыкой, он некоторое время занимался стрижкой травы в частных дворах.

„Я хотел сделать что-то физическое и своими руками, — объяснял Томми в интервью в 2016 году. — Это каким-то образом возвращает тебя к реальности и дает массу вдохновения, чтобы сделать что-то подобное за пределами твоей музыкальной жизни. И, конечно, бывали времена, когда мне приходилось обходиться очень малыми деньгами или вообще без них“.

К 2023 году благосостояние Томми Кэша значительно улучшилось. Выручка от продаж его частной компании Money Tree составила около 264 000 евро, а доход от другой деятельности — чуть больше 187 000 евро. По сравнению с 2022 годом скачок был десятикратным, ведь тогда выручка от продаж Money Tree составила всего 30 000 евро, другого дохода к Кэша тогда не было. В то же время 2023 год был связан с большими расходами — прибыль Money Tree составила только 17 000 евро. По состоянию на конец позапрошлого года нераспределенная прибыль частной компании рэпера составила чуть более 385 000 евро, включая прибыль, полученную в предыдущие годы.

Кэш также владеет компанией Tammements Private Limited, но в 2023 году она не вела существенной экономической деятельности.

Для Томми, родом из столичного Копли и в разные годы жившего в разных частях Таллинна, район его юности, похоже, наиболее близок его сердцу. Два с половиной года назад он вместе со своей компанией Money Tree приобрел почти 137 квадратных метров офисных помещений на полуострове Копли. Возможно, там он и живет. Обе его компании, Money Tree и Tammements, также зарегистрированы в Копли — по адресу однокомнатной квартиры в скромном многоквартирном доме советских времен.