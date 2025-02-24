ФОТО и ВИДЕО | 15 500 угощений на приёме президента: чем кормят уважаемых гостей в честь Дня независимости

Кейтеринг на приёме в честь Дня независимости Эстонии возглавляет шеф-повар Nordic Catering Евгений Шевчук вместе с победителем 2-го сезона MasterChef Ивари Вокком.

Евгений имеет богатый 20-летний опыт работы в сфере кейтеринга и считает важным постоянно развиваться и быть открытым для инновационных идей. Каждое его блюдо тщательно продумано и доведено до совершенства, чтобы палитра вкусов была идеальной.

„На приёме по случаю 107-й годовщины мы угощаем гостей дарами эстонской природы — лесов, вод и лугов. В нашем меню отражены все эти богатства. При приготовлении закусок повара делают акцент на местные и сезонные продукты, не забывая о пользе и свежести“, — отметил Евгений Шевчук.

По его словам, гостям предложат 12 солёных и 4 сладких закуски, а всего повара приготовят около 15 500 угощений. „В ассортименте есть мясные, рыбные, вегетарианские и веганские закуски. При составлении меню мы учли возможные аллергены. О всех вкусах гостям расскажут официанты“, — добавил шеф-повар.

Он рассказал, что разработка меню длилась целый месяц, а закупку продуктов начали всего за четыре дня до открытия. На месте трудится 25 человек.

Ивари Вокк привлёк к работе лучших домашних поваров из MasterChef: Тийну Стинт, Анастасию Тихую, Пеэпа Петерсона и Рево Тюрка. „Этот приём — отличная возможность дать любителям кулинарии платформу для реализации смелых идей“, — отметил Вокк.

В закусках будут использованы уникальные продукты от малых производителей со всей Эстонии: пряная салака из Лыманда, копчёная щука из Выртсъярв, оленина с Сааремаа, козий сыр с фермы Андри-Пеэдо, страчателла с фермы Вийнамярди, чёрный хлеб с Хийумаа и хрустящий хлеб с Муху.