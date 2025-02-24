Главы государств и их супруги. Какие бывшие первые леди до сих пор получают приглашения на прием 24 февраля?

Прием по случаю Дня независимости Эстонии состоится 24 февраля в театре и концертном зале „Эстония“ в Таллинне, где президентская чета Алар и Сирье Карис ожидает несколько сотен гостей: политиков, деятелей культуры и лидеров общественного мнения. На ежегодный прием по случаю провозглашения независимости Эстонской Республики приглашены и бывшие президенты.