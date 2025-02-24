24.02.2025, 14:03
Главы государств и их супруги. Какие бывшие первые леди до сих пор получают приглашения на прием 24 февраля?(1)
ФОТО: | Eesti Ekspress
Президент Алар Карис вскоре примет сотни гостей на праздновании Дня независимости в театре и концертном зале „Эстония“. Журнал Kroonika поинтересовался в канцелярии президента, смогут ли бывшие первые леди Эстонии присутствовать на празднике. Оказалось, что приглашение было отправлено в первую очередь бывшим президентам.
Прием по случаю Дня независимости Эстонии состоится 24 февраля в театре и концертном зале „Эстония“ в Таллинне, где президентская чета Алар и Сирье Карис ожидает несколько сотен гостей: политиков, деятелей культуры и лидеров общественного мнения. На ежегодный прием по случаю провозглашения независимости Эстонской Республики приглашены и бывшие президенты.
Уже подписаны?