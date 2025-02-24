Топчик
24.02.2025, 14:03

Главы государств и их супруги. Какие бывшие первые леди до сих пор получают приглашения на прием 24 февраля?

 (1)
Иева Ильвес
Иева Ильвес
ФОТО: Vallo Kruuser | Eesti Ekspress

Президент Алар Карис вскоре примет сотни гостей на праздновании Дня независимости в театре и концертном зале „Эстония“. Журнал Kroonika поинтересовался в канцелярии президента, смогут ли бывшие первые леди Эстонии присутствовать на празднике. Оказалось, что приглашение было отправлено в первую очередь бывшим президентам.

Прием по случаю Дня независимости Эстонии состоится 24 февраля в театре и концертном зале „Эстония“ в Таллинне, где президентская чета Алар и Сирье Карис ожидает несколько сотен гостей: политиков, деятелей культуры и лидеров общественного мнения. На ежегодный прием по случаю провозглашения независимости Эстонской Республики приглашены и бывшие президенты.

Как известно, бывшие президенты Эстонии заранее получают приглашение на традиционный президентский прием. А если бывший президент скончался, то приглашение отправляется его вдове. „Согласно протоколу, покинувшие должность президенты приглашаются вместе со своими супругами, а если покинувший должность глава государства скончался, то приглашение получает его вдова“, - пояснила Kroonika Марианн Судаков, руководитель отдела коммуникаций Канцелярии президента.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии