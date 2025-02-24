24.02.2025, 15:04
БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Скорая для Ратаса, веселенький Рыйвас и первая однополая пара. Что вызывало больше всего обсуждений на президентском приеме сквозь года?(21)
Вскоре жители Эстонии смогут наблюдать за проходящим в театре „Эстония“ приемом президента Алара Кариса. За годы проведения этого торжественного мероприятия его посетило множество знаменитостей, и их присутствие не раз становилось предметом обсуждения в СМИ. Журнал Kroonika рассказывает о некоторых моментах президентских приемов, которые привлекли больше всего внимания.