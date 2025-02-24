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24.02.2025, 15:04

БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Скорая для Ратаса, веселенький Рыйвас и первая однополая пара. Что вызывало больше всего обсуждений на президентском приеме сквозь года?

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Вскоре жители Эстонии смогут наблюдать за проходящим в театре „Эстония“ приемом президента Алара Кариса. За годы проведения этого торжественного мероприятия его посетило множество знаменитостей, и их присутствие не раз становилось предметом обсуждения в СМИ. Журнал Kroonika рассказывает о некоторых моментах президентских приемов, которые привлекли больше всего внимания.

Тоомас Хендрик Ильвес с матерью

В преддверии приема в 1999 году люди с нетерпением ждали, с кем же туда придет Тоомас Хендрик Ильвес, который в то время находился в бракоразводном процессе. Будет ли он в сопровождении матери своих детей и тогдашней жены Мерри Баллок, придет ли с Эвелин, которая маячила на горизонте, или же и вовсе один. Ильвес удивил всех, взяв на прием свою мать Ирен.

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