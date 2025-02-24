БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Скорая для Ратаса, веселенький Рыйвас и первая однополая пара. Что вызывало больше всего обсуждений на президентском приеме сквозь года?

В преддверии приема в 1999 году люди с нетерпением ждали, с кем же туда придет Тоомас Хендрик Ильвес, который в то время находился в бракоразводном процессе. Будет ли он в сопровождении матери своих детей и тогдашней жены Мерри Баллок, придет ли с Эвелин, которая маячила на горизонте, или же и вовсе один. Ильвес удивил всех, взяв на прием свою мать Ирен.