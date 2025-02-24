ФОТО | Несколько поколений вместе: Тоомас Хендрик Ильвес пришел на президентский прием с дочкой, а Керсти Кальюлайд - с внуком

Президент Тоомас Хендрик Ильвес (71) в этом году посетил президентский прием в театре „Эстония“ вместе со своей дочерью Кадри Кейу Ильвес (22). В прошлом году милый дуэт отца и дочери также вместе присутствовал на приеме по случаю Дня независимости и привлек к себе много внимания.

Президент Ильвес был одет в черный фрак с белым галстуком-бабочкой. Его дочь была одета в белое кружевное платье.

Кадри Кейу Ильвес рассказала журналу Kroonika, что ее платье для президентского приема в этом году сшила мама ее подруги. В прошлом году на ней было платье из гардероба ее матери, экс-первой леди Эвелин Ильвес.

В этом году президент Керсти Кальюлайд (55) взяла на прием своего внука Ремо Мярдла. Керсти Кальюлайд была одета в темно-зеленое платье, а ее внук - в клетчатый пиджак, синий полосатый галстук и темные брюки.

До сих пор президент Алар Карис проводил приемы по случаю Дня независимости в театре „Эстония“, и этот год не исключение. „Театр „Эстония“ - это место, где проходил первый прием после восстановления независимости. Этот выбор позволяет организовать мероприятие с меньшими затратами и обеспечить достойное место для празднования государственного праздника“, - сообщила в декабре Delfi пресс-секретарь канцелярии президента Марианн Судаков.

В театр „Эстония“ были приглашены 800 гостей, список которых в этом году составлялся с акцентом на Год эстонской книги и его связи с культурой и образованием. Среди приглашенных - деятели культуры и спорта, способствующие развитию образования лица, защитники психического здоровья, общественные деятели, политики, государственные служащие и представители дипломатического корпуса. На ежегодный прием по случаю провозглашения независимости Эстонской Республики были приглашены и бывшие президенты.

В прошлом году из-за решения президента не приглашать большую часть депутатов Рийгикогу разразился скандал, но в этом году оплошность была исправлена. Из членов Рийгикогу этом году на прием были приглашены правление Рийгикогу, председатели и заместители председателей комиссий и председатели парламентских фракций. Приглашения получили и некоторые депутаты, которые ранее не получали их во время своего пребывания в Рийгикогу.