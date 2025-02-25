DELFI В КИЕВЕ | Смотрите, как премьер-министр Кристен Михал отметил День независимости Эстонии в поезде

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал вместе с лидерами ряда других государств в третью годовщину российской агрессии против Украины находился в Киеве. Михал принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине начала войны, в церемонии в память павших защитников Украины, встретился с президентом Владимиром Зеленским и коллегами из других стран.

Чтобы все же не оставить День независимости Эстонии без внимания, Михал взял с собой зубочистки с эстонским флагом для традиционных бутербродов с килькой, которыми можно было бы отметить знаменательную дату после позднего отправления поезда. Поскольку кильки в Киеве не удалось найти, из положения решили выйти с помощью местных продуктов, используя шпроты и салаку в томатном соусе.

В ходе визита Михала в Киев президент Украины также поздравил Эстонию с Днем независимости.

„Мои поздравления вашей стране и народу. Мы гордимся тем, что вы всё ещё здесь [указывает на Михала]. Спасибо вам! Дай Бог, чтобы у вас не было войны, – сказал Владимир Зеленский. – Россия хочет сохранить влияние в странах, которые находились под её контролем до 1991 года – Украине, Молдове, Эстонии, Латвии, Литве. Она также имела сильное влияние в Польше и других странах“.

„Если Украина падёт, это создаст риск и для Эстонии. И из-за политики России в других подобных странах – тоже“, – добавил президент Украины.

По словам премьер-министра, Эстония привезла в Киев послание - мы поддерживаем Украину, Украина может рассчитывать на Эстонию, наша поддержка не прекратится, пока продолжается кровавая агрессия. „Эстония и Европа будут поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнут мир на условиях Украины, мы не отступимся, пока Украина не будет освобождена. Важно действовать быстрее и усиливать поддержку Украины“, - добавил он. „В то же время мы должны продолжать ослаблять Россию, усиливать санкции, использовать замороженные активы для поддержки Украины. Эстония видит будущее Украины в Евросоюзе и НАТО“, - сказал Михал.

Помимо премьер-министра Эстонии, в Киеве также находились главы Финляндии, Латвии, Литвы, руководители правительств Канады, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Испании, а также председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.