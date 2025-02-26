„Самым сложным жестом был „espresso macchiato““: звездный сурдопереводчик рассказал о подготовке к шоу, эмоциональном выступлении и трудностях перевода

Егор Андреев — 22-летний сурдопереводчик из Таллинна, чьё выступление на Eesti Laul с песней Томми Кэша "Espresso Macchiato" стало интернет-сенсацией. С раннего детства он живёт с особенностями слуха: без импланта не слышит вовсе, а с ним различает лишь шум и звуки. Тем не менее, его родной язык — эстонский язык жестов, и именно через него он выражает себя и передаёт музыку. Мы поговорили с Егором о его опыте, узнали, чем он занимается в повседневной жизни, а главное - как он готовился представлять песню „Espresso Macchiato“.