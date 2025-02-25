ВИДЕО | Со спущенными штанами попой в камеру - и на президентский прием! Алика Милова с парнем сняли забавный ролик

В ролике, который Алика выложила себе в Instagram, девушка прыгает на руки возлюбленному, он кружит ее на руках, после чего она стягивает с него штаны и он в одних трусах падает попой в камеру. Бац - и в следующем кадре он встает, и пара уже при параде на президентском приеме в театре „Эстония“.

„Встретились вчера с президентом“, - подписала Алика под видео. По всей видимости, такой креативный подход к съемке видео для приема придумал бойфренд девушки.

Возлюбленный певицы Рауль Эско - режиссер и снимает видео вместе со своим братом-близнецом Рометом Эско. Известные как EskoBros режиссеры сняли множество музыкальных клипов для эстонских артистов, в том числе и для Алики, а также недавно презентовали биографический фильм „Два меня“.

Алика Милова пришла на прием в честь Дня независимости в платье от эстонского дизайнера Тийны Талумеэс. „Перед приемом я все-таки нервничала, торопилась, но времени оказалось больше, чем думала“, - говорит Алика, отвечая на вопрос, привычно ли стало ей посещать президентские приемы, ведь она далеко не первый раз приходит на торжество.

Новые отношения

В начале мая прошлого года журнал Kroonika писал, что у Алики Миловой появился новый возлюбленный - один из братьев-близнецов Эско, вместе с которым она обнималась на фотографиях в клубе. Сама Алика мало говорила о новых отношениях. „Мне просто очень повезло, что меня окружают такие талантливые люди и такие хорошие друзья. Я чувствую, что в данный момент нахожусь в гармонии с собой“, - рассказала тогда певица журналу Kroonika.

В июне молодые люди, отправившиеся вместе в Рим, сделали свои отношения официальными. В аккаунте EskoBros появился снимок, на котором они позируют вместе. Алика решила по максимуму проявить себя как туристка и надела футболку с надписью „I love Roma“. В августе пара пришла вместе на президентский прием в Розовом саду.

Певица планировала провести Рождество в Таллинне вместе со своей сестрой, а на семейную встречу хотела взять с собой своего бойфренда-кинорежиссера. Все серьезно!