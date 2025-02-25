ВИДЕО | Осиновский - об образовании, демографической ситуации и рейтинге партии

Мэр Таллинна поздравил всех с Днем независимости Эстонии и особенно отметил речь президента страны. "Мне кажется, что в этом году речь президента особенно удалась. Во-первых, общий анализ ситуации, где, на мой взгляд, очень важно жителям страны понимать, что у нас, конечно же, есть друзья, есть союзники, но маленькая страна в первую очередь должна и может полагаться на себя. Мы должны сами отстаивать то, что нам жизненно важно. Сами гарантировать и сами над этим работать. Я думаю, что в нынешней ситуации это очень важно“.

Кроме того, по мнению Евгения Осиновского, очень важно постоянно уделять внимание образованию. "Поскольку страна у нас маленькая, природных ресурсов почти нет, то понятно, что любой прогресс - экономический или социальный - требует более высокой образованности и более высокого качества образования. Оно у нас хорошее, почти самое лучшее в мире, но мы знаем, что проблем хватает. Нам надо постоянно обращать внимание на образование и двигаться дальше“, - сказал мэр Таллинна.

На вопрос, как при спаде рождаемости власти Таллинна собираются мотивировать молодые семьи к рождению детей, мэр ответил следующее:

"Демографические процессы имеют очень долгосрочный характер. Сегодня рождаемость у нас рекордно низкая, поскольку в 1990-е у нас рождалось очень мало детей, и сейчас эти женщины как раз детородного возраста. Результаты мы видим. В первую очередь рождаемость зависит не от государственной пропаганды или долгих трактатов о том, что в семье могло бы быть больше детей. Нужна прежде всего уверенность в завтрашнем дне. Мы видим, что все позже и позже в семьях рождается первый ребенок, и в первую очередь это связано с вопросом личного жилья. В Таллинне жилье становится все менее доступным для молодых семей. Нужна новая концепция, чтобы поддерживать молодые семьи в этом процессе. Мэрия как раз сейчас разрабатывает новую программу. В апреле будет проведено первое исследование и на базе этого будут разработаны новые меры, каким образом можно помочь“.