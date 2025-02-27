ВИДЕО | „Это слишком большое внимание к моей персоне“: Лазарева комментирует статус „террористки“ и заявляет, что и в Эстонии не планирует принимать меры предосторожности

В конференц-холле отеля Hestia Europa состоится встреча с телеведущей, на которой она поделится своими взглядами на жизнь и творческий путь, а также ответит на вопросы из зала. Звездная гостья уже не впервые посещает Эстонию. Недавно она приняла участие в юмористическом скетче, съемки которого также проходили в Эстонии. В нем она иронично обыграла свой статус „террористки“. Этот статус ей присвоили российские власти за высказывания об ударах беспилотников по объектам в России, а также заочно приговорили к 6,5 годам колонии.