ВИДЕО | „Это слишком большое внимание к моей персоне“: Лазарева комментирует статус „террористки“ и заявляет, что и в Эстонии не планирует принимать меры предосторожности(2)
Сегодня, 27 февраля, в Таллинне пройдет встреча с известной телеведущей и актрисой Татьяной Лазаревой, которая приглашает зрителей к откровенному и живому диалогу. RusDelfi не остался в стороне и задал ей свои вопросы.
В конференц-холле отеля Hestia Europa состоится встреча с телеведущей, на которой она поделится своими взглядами на жизнь и творческий путь, а также ответит на вопросы из зала. Звездная гостья уже не впервые посещает Эстонию. Недавно она приняла участие в юмористическом скетче, съемки которого также проходили в Эстонии. В нем она иронично обыграла свой статус „террористки“. Этот статус ей присвоили российские власти за высказывания об ударах беспилотников по объектам в России, а также заочно приговорили к 6,5 годам колонии.
Татьяна Лазарева призывает зрителей не стесняться и задавать любые вопросы. „Меня уже ничего не задевает“, – отмечает она.