Куда пропала Мелания Трамп? Источники объясняют, почему первую леди США так редко можно увидеть на публике

На прошлых выходных, после примерно месячного перерыва в общественной жизни, Мелания Трамп посетила губернаторский банкет. До этого ее в последний раз видели с мужем 24 января, когда они посещали опустошенные стихией Северную Каролину и Калифорнию. Один из источников, близких к Белому дому, сообщил журналу People, что уход первой леди из поля зрения общественности в первые недели работы новой администрации „не должен вызывать удивления, поскольку это и есть ее образ жизни“.

„Она никогда не была и не будет первой леди в традиционном смысле этого слова. Она просто не является типичной первой леди, — сказал источник, добавив, что у Мелании много идей о том, чем бы она хотела заниматься, а от чего предпочла бы отказаться.

По данным источника, первая леди активно развивает свои проекты и недавно посетила Белый дом именно с этой целью. Одним из таких проектов является предстоящая премьера документального фильма, который будет показан на Amazon Prime. Режиссером документального фильма о Мелании стал Бретт Ратнер, а исполнительными продюсерами выступили сама первая леди и Фернандо Суличин.

„Мелания очень занята работой над своим документальным фильмом, съемки которого проходят в нескольких местах, включая Белый дом“, — сообщил источник изданию People. Хотя официальная дата премьеры фильма пока не объявлена, издание Variety сообщает, что она состоится во второй половине 2025 года.

Сообщается, что в последнее время Мелания живет в Мар-а-Лаго, Нью-Йорке, а также в Белом доме, однако в последнем она старается проводить как можно меньше времени. „Мелания продолжает жить своей жизнью и встречается с Дональдом Трампом только в случае необходимости“, — сообщил источник.

Он отметил, что Мелания всегда учитывает собственные интересы, но иногда она все же составляет компанию своему мужу.