Танцы на рассвете: в Таллинне впервые пройдет утренний кофейный рейв

Вместо коктейлей – эспрессо, вместо угрюмого утра – бодрые танцы, а вместо пост-рейвовой усталости – заряд энергии на весь день. Формат Coffee Rave зародился в Берлине и Лондоне как альтернатива ночным тусовкам: люди встречаются рано утром, танцуют, пьют кофе и уходят не в кровать, а в новый продуктивный день. Теперь эта традиция добралась и до Таллинна – благодаря коллаборации аутентичного кафе My Little France и студенческой молодежной организации ESN.

Музыкальную атмосферу создаст DJ Steveli, известная своими плавными переходами и умением соединять разные ритмы в единое звучание. За визуальную хронику события отвечает фэшн- и ивент-фотограф Anna Maslenkova, так что воспоминания об этом утре останутся не только в голове, но и в стильных снимках.

Рейв приурочен к Международному женскому дню – не в формате официальных речей, а через энергию движения, живого общения и свободы самовыражения.

Когда: 8 марта, 9:00–11:00

Где: My Little France, Таллинн

Вход: свободный (но обязательно приобрести напиток). Так что забываем про кнопку „ещё 5 минут“ на будильнике и встречаем утро субботы в хорошей компании!