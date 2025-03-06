06.03.2025, 18:00
Бесплатный вход для девушек и горячий мужской стриптиз: таллиннский ночной клуб готовит жаркие подарки в Междунароный женский день
С первых минут за пультом будет DJ MITJA PLAY, который обеспечит энергичный ритм ночи. Любители пения смогут продемонстрировать свои вокальные таланты в караоке с DJ JARON – в программе вечера самые любимые и узнаваемые хиты.
Музыкальное сопровождение включает лучшие русскоязычные хиты, под которые невозможно устоять на месте. Женщина ожидают приятные подарки – каждый час будет разыгрываться бутылка просекко. А в полночь гостей ждёт особенно жаркий сюрприз – мужской стриптиз.
Девушкам вход бесплатный до 23:00
Обычный билет: 12 евро
Этот вечер создан для ярких эмоций и незабываемых моментов. Проведите 8 марта в атмосфере музыки, танцев и праздничного настроения!