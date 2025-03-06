КАРТА | Внимание! На многих телевизорах в Восточной и Центральной Эстонии с апреля придется перенастроить каналы

Зона покрытия телепередатчиков в Коэру, Кохтла-Нымме и Пылтсамаа полностью или частично охватывает следующие уезды: Харьюмаа, Рапламаа, Ярвамаа, Ляэне- и Ида-Вирумаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Йыгевамаа, Тартумаа и город Нарву. Подробную информацию можно найти на карте.

Если в верхнем левом углу экрана телевизора отображается отметка „SD“, то зрителям не нужно выполнять поиск каналов 1 апреля. Изменение не повлияет на трансляцию телеканалов в формате SD.

Для поиска каналов в меню телевизора следует найти раздел „Настройки“, затем выбрать пункт „Автопоиск“, „Настройка“ или что-то подобное. Если перед началом поиска будет запрошен источник сигнала, необходимо выбрать „Антенна“ или „DVB-T“, после чего поиск запустится. Подробную информацию найдете в инструкции по использованию вашего телевизора.

„Изменение частоты улучшит качество приема сигнала в зоне действия передатчиков Коэру, Кохтла-Нымме и Пылтсамаа. Кроме того, частота станет такой же, как у передатчиков Валгъярве и Вильянди – то есть канал E35 с центральной частотой 586 МГц“, - сообщил директор по технологиям и ИТ Levira Кристо Каасан.

Дополнительную информацию о свободном вещании можно получить на сайте https://digilevi.ee/ или в службе поддержки по телефону 680 4040 (ежедневно с 10:00 до 22:00).