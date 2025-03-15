Новый скандал на "Евровидении": Грузию будет представлять певица, поддерживающая пророссийское правительство

Мариам Шенгелия — 22-летняя артистка, добившаяся большой известности еще в подростковом возрасте, когда появилась на шоу „X-фактор“ и вышла в полуфинал. В 2020 году она первый раз принимала участие в национальном отборе на конкурс "Евровидение“, но в предварительном туре заняла тогда только 6-е место, сообщает портал eurodiena.lt.