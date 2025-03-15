15.03.2025, 15:16
Новый скандал на "Евровидении": Грузию будет представлять певица, поддерживающая пророссийское правительство
ФОТО: GPB FOTO
Вчера Грузия представила своего представителя на "Евровидении“ этого года: на сцену Базеля выйдет певица Мариам Шенгелия. Однако внимание мировой общественности привлекла не столько конкурсная песня „Freedom“, сколько политическая подоплека этого выбора.
Мариам Шенгелия — 22-летняя артистка, добившаяся большой известности еще в подростковом возрасте, когда появилась на шоу „X-фактор“ и вышла в полуфинал. В 2020 году она первый раз принимала участие в национальном отборе на конкурс "Евровидение“, но в предварительном туре заняла тогда только 6-е место, сообщает портал eurodiena.lt.
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