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15.03.2025, 15:16

Новый скандал на "Евровидении": Грузию будет представлять певица, поддерживающая пророссийское правительство

 
Мариам Шенгелия
Мариам Шенгелия
ФОТО: GPB FOTO

Вчера Грузия представила своего представителя на "Евровидении“ этого года: на сцену Базеля выйдет певица Мариам Шенгелия. Однако внимание мировой общественности привлекла не столько конкурсная песня „Freedom“, сколько политическая подоплека этого выбора.

Мариам Шенгелия — 22-летняя артистка, добившаяся большой известности еще в подростковом возрасте, когда появилась на шоу „X-фактор“ и вышла в полуфинал. В 2020 году она первый раз принимала участие в национальном отборе на конкурс "Евровидение“, но в предварительном туре заняла тогда только 6-е место, сообщает портал eurodiena.lt.

Некоторые фанаты "Евровидения" находят название конкурсной песни Мариам „Freedom“ весьма ироничным. В тексте песни говорится о надежде, доме и стремлении к свободе. В то же время Мариам Шенгелия у себя на родине известна своими политическими заявлениями, которые не всегда совпадают с проевропейскими взглядами.

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