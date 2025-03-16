Президент Алар Карис рассказал, читают ли его внуки книжки
В пятницу, уже четвертый год подряд, перед зданием президентской канцелярии в Кадриорге прошло традиционное чтение эстонских текстов, посвященное Дню родного языка. Чтение открыл президент Алар Карис, который начал читать на рассвете, в 6:41. На протяжении дня тексты на эстонском языке звучали в исполнении представителей различных сфер общества — от главы Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева до чемпионки Европы по фигурному катанию Нины Петрыкиной.
По словам президента Кариса, цель кампании, посвященной Дню родного языка, — вернуть людей к книгам, а также популяризировать чтение печатных книг, которое в эпоху интернет-технологий часто отходит на второй план.
А как обстоят дела с чтением у внуков президента? Любят ли они читать книжки? "Девочки больше читают, а мальчиков время от времени приходится заставлять читать. Бывали времена, когда и у меня были большие перерывы в чтении. В детстве мне больше всего нравилась серия "Seiklusjutte maalt ja merelt“ ("Приключенческие истории с суши и моря“), а еще мне нравилось читать фантастику, многое из которой сегодня стало реальностью“, — вспоминает президент Карис.
В День родного языка, 14 марта, известные деятели культуры, образования и науки, а также писатели, актёры, музыканты, художники, режиссёры и спортсмены читали эстонские тексты с восхода солнца (6:41) до заката (18:21).