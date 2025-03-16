Президент Алар Карис рассказал, читают ли его внуки книжки

А как обстоят дела с чтением у внуков президента? Любят ли они читать книжки? "Девочки больше читают, а мальчиков время от времени приходится заставлять читать. Бывали времена, когда и у меня были большие перерывы в чтении. В детстве мне больше всего нравилась серия "Seiklusjutte maalt ja merelt“ ("Приключенческие истории с суши и моря“), а еще мне нравилось читать фантастику, многое из которой сегодня стало реальностью“, — вспоминает президент Карис.