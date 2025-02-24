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24.02.2025, 16:00

АРХИВНЫЕ ФОТО | Первый президентский прием в истории Эстонии: Леннарт и Хелле Мери встречают гостей

 
Первый президентский прием в театре „Эстония“ в 1993 году. Гостей встречает президентская чета Леннарт и Хелле Мери
Первый президентский прием в театре „Эстония“ в 1993 году. Гостей встречает президентская чета Леннарт и Хелле Мери
ФОТО: Foto: Tiit Blaat

Предлагаем вашему вниманию архивные фотографии с первого в истории ЭР президентского приема в той форме, в которой мы его привыкли видеть сейчас.

Первый прием состоялся в 1993 году в концертном зале „Эстония“ и был довольно скромным. Мужчины были одеты в темные костюмы, а женщины, несмотря на трудные времена, постарались выглядеть максимально торжественно, пишет Kroonika.

Издание Eesti Ekspress писало, что каждому гостю полагалось по 70 грамм шампанского, а весь концерт обошелся в 30 000 крон.


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