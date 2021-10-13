ТОП-8 самых умных пород кошек













Изящные кошки родом из Эфиопии отличаются живым характером и игривостью. Их легко научить приносить игрушки. Они очень любознательные, но хорошо понимают правила поведения в доме. Правда, лучше обеспечить абиссинскую кошку когтеточкой, иначе она превратит в неё дверной косяк или стеллаж.









Отличительные черты этих кошек — особое строение ушей и умение стоять на задних лапах. Из-за них шотландские вислоухие считаются одной из самых забавных пород кошек. В то же время они являются и одной из умнейших пород, потому что хорошо обучаются трюкам и любят подвижные игры.









Корниш-рексы — кошки с большими ушами и курчавой шерстью. Они чрезвычайно любопытны: им важно знать, чем занят каждый член семьи. Если вы не позволите следовать за собой по пятам, корниш-рекс будет обижен. А тоску они склонны заедать, из-за чего часто страдают лишним весом.





Корниш-рексы любят подвижные игры, хорошо поддаются дрессировке и нуждаются в постоянном обществе кого-то из членов семьи.













Активные и очень ласковые кошки. Не терпят, когда их не замечают, требуют внимания и физического контакта. Хорошо относятся ко всем членам семьи, но выбирают любимчика, к которому привязываются сильнее всего. Тайские кошки с помощью разных интонаций и тембра голоса умеют выражать широкий диапазон эмоций. Даже в зрелом возрасте остаются игривыми.









Бурманские кошки любят “поговорить”, но не так громко, как сиамские. Нуждаются в ласке и внимании, а также в регулярных умственных тренировках. Легко поддаются дрессировке и с удовольствием устроят демонстрацию своих умений перед гостями.









Одна из древнейших пород кошек родом из мест, расположенных вокруг турецкого озера Ван. Любят играть с новыми игрушками, в салочки и даже с водой. Шерсть турецких ванов быстро высыхает, поэтому они не боятся воды.





Всегда выбирают одного хозяина и нуждаются в его внимании. Эмоции и потребности выражают с помощью мимики и мелодичного голоса.













Озорные и догадливые бенгальские кошки пользуются популярностью благодаря леопардовому окрасу. Они умные, но без должного воспитания шкодливые: любят играть со всем, что есть в доме, в том числе с электроникой. Известно, что бенгальские кошки подмечают, как хозяева пользуются выключателями, и могут поменять освещение в самый неподходящий момент.