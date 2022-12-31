ТОП-5 стран, в которых обожают девушек с пышными формами









Эта страна с жителями, которые никогда не торопятся. Они расслаблены, спокойны и счастливы. Сказать, что здесь нравятся худенькие девушки сложно. Гречанки отличаются небольшим животиком, чем и ценятся в обществе мужчин. Небольшая полнота считается признаком не только красоты, но и здоровья.







Девушки из Мексики — это горячие красотки с аппетитными формами. Именно полные девушки в почёте. И никто не обращает внимания на цифру на весах. Так уж сложилось исторически. Разумеется, речь не идёт о чрезмерной полноте и ожирении.







Южная Африка тоже считается страной, где ценятся полные девушки. Их провожают не презрительными, а восхищёнными взглядами. Ведь полный человек — это богатый человек, которому есть чем питаться и на что. К тому же есть устойчивое мнение, что полный человек — это здоровый человек. Ведь в этой стране получили широкое распространение ВИЧ и СПИД, которые, как известно, делают людей только тоньше.







Здесь, в этой стране, полнота является признаком красоты, высокого социального статуса, а как следствие, и здоровья. Кроме того, безумная жара в этой стране заставляет людей как можно меньше шевелиться. В итоге добавляется лишний вес, который так ценится в данной стране.







Всем известно, что ягодицы бразильских девушек — это настоящее национальное достояние. Без лишнего веса достичь аппетитных форм невозможно. Поэтому стоит понимать, что полнота — друг каждой девушки, которая хочет быть популярной и красивой.