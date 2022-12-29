29.12.2022, 14:07
ТОП-7 пород собак, идеально подходящих для охраны дома
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Собака — это не только друг человека, но и его верный защитник. Собаки для охраны дома отличаются преданностью, чуткостью, внимательностью и особенной выдержкой, сообщает petstory. Какие же породы собак лучше всего подходят для частного дома?
Охранник — это настоящая профессия для четвероногого друга, и справиться с ней может далеко не каждая собака. Чаще всего на роль защитника берут представителей служебных пород. Охрана территории у них в крови. Самые лучшие качества характера годами закреплялись заводчиками на генетическом уровне.
Активная, жизнерадостная и преданная всей семье, немецкая овчарка может уверенно носить звание лучшей собаки для охраны дома. Она умна, дисциплинированна, спокойна, но в то же время энергична и игрива. Достоинства этой породы ценятся во всем мире: овчарки служат в армии и в полиции, они разыскивают людей, помогают пасти скот и охранять засекреченные объекты.
Ещё одна идеальная собака для частного дома — алабай. Этот сильный и мощный пес станет отличным сторожем и верным другом всей семье. Приобретая алабая, учтите, что он признает только уважение и партнерство. Кричать и использовать физическую силу в процессе его воспитания ни в коем случае нельзя, этим можно испортить его характер, и тогда с собакой могут возникнуть серьезные трудности.
Мохнатый нянь — так можно было бы назвать ризеншнауцера. Это удивительная порода собак, сочетающая в себе охранные качества и невероятное дружелюбие, особенно по отношению к детям. Он готов часами возиться с ними и играть, терпеливо перенося все, что вздумается малышам. Вместе с тем ризеншнауцер — отличный сторож и защитник, который не даст в обиду ни одного члена семьи.
Интеллигентная кавказская овчарка — достойный кандидат на роль семейного охранника. Представители этой породы, как правило, обладают сильным характером, поэтому воспитание кавказской овчарки должно проходить под контролем профессионалов. Кавказская овчарка склонна к доминированию, и задача хозяина — показать псу, кто является вожаком. Но, как только собака поймет это, вы получите самого верного и преданного защитника.
Мощные и спокойные кане корсо тоже являются прекрасными защитниками и хорошо подходят для охраны частного дома. Они не склонны проявлять агрессию без причины, прекрасно уживаются с другими животными и очень преданны всем членам семьи. Особенную любовь кане корсо проявляют к детям.
Как и следует из названия породы, московская сторожевая — служебная собака, которая специализируется на охране. Представители этой породы обладают сильным характером, уравновешенной психикой и не склонны проявлять агрессию без причины. Интересный факт: московская сторожевая не выбирает себе единственного хозяина, она одинаково преданна всем членам семьи.
Еще один претендент на роль сторожа, охранника и защитника — доберман. Бесстрашный, энергичный и активный пес готов стоять за своего хозяина до последнего. Правда, придется постараться, чтобы показать собаке, кто тут главный. Без должного воспитания доберман становится неуправляемым. Поэтому, если вы начинающий заводчик или у вас нет аналогичного опыта тренировки животных, лучше обратиться к специалисту.
Это лучшие собаки для охраны частного дома, но есть и другие породы, которые также подойдут для защиты семьи и имущества. Главное, помните, что лучшая служебная собака — это воспитанный и дрессированный питомец, который будет защищать свою семью от непрошеных гостей. И не так уж важно, какой именно он породы. Чтобы сделать сторожа счастливым, позаботьтесь об условиях его содержания. Не все собаки могут жить в вольере на улице, особенно в холодное время года. Многие могут зимовать только дома, в тепле. Об этом не стоит забывать при выборе питомца.