ТОП-7 пород собак, идеально подходящих для охраны дома

Охранник — это настоящая профессия для четвероногого друга, и справиться с ней может далеко не каждая собака. Чаще всего на роль защитника берут представителей служебных пород. Охрана территории у них в крови. Самые лучшие качества характера годами закреплялись заводчиками на генетическом уровне.









Активная, жизнерадостная и преданная всей семье, немецкая овчарка может уверенно носить звание лучшей собаки для охраны дома. Она умна, дисциплинированна, спокойна, но в то же время энергична и игрива. Достоинства этой породы ценятся во всем мире: овчарки служат в армии и в полиции, они разыскивают людей, помогают пасти скот и охранять засекреченные объекты.









Ещё одна идеальная собака для частного дома — алабай. Этот сильный и мощный пес станет отличным сторожем и верным другом всей семье. Приобретая алабая, учтите, что он признает только уважение и партнерство. Кричать и использовать физическую силу в процессе его воспитания ни в коем случае нельзя, этим можно испортить его характер, и тогда с собакой могут возникнуть серьезные трудности.









Мохнатый нянь — так можно было бы назвать ризеншнауцера. Это удивительная порода собак, сочетающая в себе охранные качества и невероятное дружелюбие, особенно по отношению к детям. Он готов часами возиться с ними и играть, терпеливо перенося все, что вздумается малышам. Вместе с тем ризеншнауцер — отличный сторож и защитник, который не даст в обиду ни одного члена семьи.









Интеллигентная кавказская овчарка — достойный кандидат на роль семейного охранника. Представители этой породы, как правило, обладают сильным характером, поэтому воспитание кавказской овчарки должно проходить под контролем профессионалов. Кавказская овчарка склонна к доминированию, и задача хозяина — показать псу, кто является вожаком. Но, как только собака поймет это, вы получите самого верного и преданного защитника.









Мощные и спокойные кане корсо тоже являются прекрасными защитниками и хорошо подходят для охраны частного дома. Они не склонны проявлять агрессию без причины, прекрасно уживаются с другими животными и очень преданны всем членам семьи. Особенную любовь кане корсо проявляют к детям.