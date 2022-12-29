Стивен Кинг по Зодиаку: какой роман самый страшный для каждого знака

Раки ценят домашний уют настолько, что готовы вообще никогда не покидать свой дом. Такая преданность личному пространству делает их уязвимыми для многих неудобств, и “Противостояние”, рассказывающее о постапокалиптическом мире, играет на подобных страхах.

Герой “Дьюма-Ки” узнаёт, насколько неудачным может быть приключение. После травмы головы у Эдгара Фримантла меняется личность, а следом и вся жизнь. А когда он по совету врача переезжает в прибрежный загородный дом во Флориде и начинает рисовать, образы на его картинах становятся всё более странными.

Близнецов вечно тянет на зрелища. Они готовы отправиться в следующее приключение, порой даже не закончив предыдущего. Близнецы всегда открыты новым впечатлениям, однако иногда это стремление уйти от обыденности повседневной жизни может привести к неприятностям.

Тельцы очень ценят безопасность собственного дома и страдают, если туда вдруг врывается хаос. Тельцы не любят выходить за пределы собственной “зоны комфорта” и больше всего ценят неизменность и упорядоченность. “Регуляторы”, написанные Кингом под псевдонимом Ричард Бахман, основаны на главных страхах Тельцов. Покой сонного городка нарушается вторжением фургонов без опознавательных знаков. Они несут с собой хаос, но вскоре становится ясно, что нападавшие имеют жутковатое сходство с персонажами популярного телешоу.

“Мобильник” рассказывает о Клайтоне Ридделле, художнике из штата Мэн, который приезжает в Бостон, чтобы заключить главную сделку своей жизни. Вернуться домой после переговоров ему не суждено: сотовую сеть поражает загадочный феномен, который превращает в мобило-зомби любого, кто использует телефон. Теперь Ридделлу вместе с небольшой группой уцелевших предстоит пробиться на север, в сторону штата Мэн, где, как он надеется, его маленький сын в последнее время не пользовался мобильным телефоном.

Овны — это прирождённые лидеры, но в этом одновременно заключается их сила и слабость. Овны понимают, что с большой силой приходит большая ответственность, и они не из тех, кто будет от неё уклоняться. К сожалению, в результате они могут излишне увлечься поиском единственных “правильных” решений и слишком строго корить себя за оплошность.









Львы склонны к драматизму и любят быть в центре внимания. Один из их главных страхов — это впасть в немилость у толпы или потерять признание, которого они так упорно добивались. “Тёмная половина” показывает возможное развитие событий при таком раскладе. Писатель устал публиковаться под псевдонимом и устраивает своему альтер-эго фальшивые похроны. Альтер-эго сопротивляется: вскоре отпечатки пальцев Тэда начнут находить на месте преступления.









Девы — страшные перфекционисты. А ещё они ждут, что окружающие будут также внимательны к мелочам всегда и во всём. В итоге их постоянная погоня за совершенством может стать утомительной — как для них самих, так и для окружающих. История о четырёх сверхъестественно одарённых друзьях, которые оказываются в эпицентре битвы между вторгшимися инопланетянами и обезумевшим главой местных военных, напугает Дев тем, насколько велика тут цена малейшей ошибки.









Весы знают цену равновесию. У них на всё есть причина и следствие, а каждому событию отведено конкретное место и время. Они ненавидят саму мысль о потере близких, потому что образовавшаяся пустота может разрушить их мир. История о том, как семья случайно оживила сбитого на дороге кота, а потом, уже сознательно, решила повторить это с сыном, отлично играет на их страхах.









Скорпионы склонны прятаться за масками и искусственно выстроенными преградами, чтобы никто не подошёл к ним слишком близко. Они думают, что если никто не знает, кто они на самом деле, то их никто не сможет предать. Описанный в книге магазинчик, торгующий самыми нужными вещами, порождает паранойю у персонажей и читателей-Скорпионов.









Стрельцы очень свободолюбивы. Они упиваются свободой идти куда угодно и делать что угодно и никому не позволяют встать у них на пути. В этой книге жители маленького городка оказываются изолированными под гигантским невидимым куполом и со временем начинают понимать, что опасность представляет не только удерживающая их сила, но и соседи.









Трудоголики Козероги сделают всё возможное, чтобы добраться до вершины своей карьерной лестницы и остаться там надолго. Мысль о том, что им не удастся реализовать свой потенциал, страшит их, даже если причины неудачи совсем от них не зависят. В “Сиянии” писатель Джек Торранс отправляется работать смотрителем отеля в горах Колорадо. Однако у отеля “Оверлук” есть собственные планы на Джека, и они сильно расходятся с его карьерными мечтами.









Водолеи рождены, чтобы выделяться, и очень гордятся своим подлинным, творческим “я”, независимо от того, что думают другие. Меньше всего им хочется оказаться безымянным, безликим лицом в толпе. Бобби Андерсон находит в земле кусок странного металла и становится одержима раскопками инопланетного корабля, утрачивая собственную индивидуальность.









Рыбы гордятся тем, что они делают, и потеря ими любимого дела воспринимается невероятно остро. История о фанатке, подобравшей любимого писателя после автоаварии, с каждым сюжетным поворотом становится всё хуже для героя-автора. А всё потому, что он посмел лишить поклонницу её любимого персонажа.