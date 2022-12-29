29.12.2022, 20:00
Стивен Кинг по Зодиаку: какой роман самый страшный для каждого знака
ФОТО:
Американский портал Bustle пытается подобрать самую пугающую книгу Стивена Кинга для каждого знака Зодиака. Проверим, получилось ли у них? А заодно кто-то, возможно, заинтересуется непрочитанными книгами. А с ними всеми скучать не придется.
Овны — это прирождённые лидеры, но в этом одновременно заключается их сила и слабость. Овны понимают, что с большой силой приходит большая ответственность, и они не из тех, кто будет от неё уклоняться. К сожалению, в результате они могут излишне увлечься поиском единственных “правильных” решений и слишком строго корить себя за оплошность.
“Мобильник” рассказывает о Клайтоне Ридделле, художнике из штата Мэн, который приезжает в Бостон, чтобы заключить главную сделку своей жизни. Вернуться домой после переговоров ему не суждено: сотовую сеть поражает загадочный феномен, который превращает в мобило-зомби любого, кто использует телефон. Теперь Ридделлу вместе с небольшой группой уцелевших предстоит пробиться на север, в сторону штата Мэн, где, как он надеется, его маленький сын в последнее время не пользовался мобильным телефоном.
Тельцы очень ценят безопасность собственного дома и страдают, если туда вдруг врывается хаос. Тельцы не любят выходить за пределы собственной “зоны комфорта” и больше всего ценят неизменность и упорядоченность. “Регуляторы”, написанные Кингом под псевдонимом Ричард Бахман, основаны на главных страхах Тельцов. Покой сонного городка нарушается вторжением фургонов без опознавательных знаков. Они несут с собой хаос, но вскоре становится ясно, что нападавшие имеют жутковатое сходство с персонажами популярного телешоу.
Близнецов вечно тянет на зрелища. Они готовы отправиться в следующее приключение, порой даже не закончив предыдущего. Близнецы всегда открыты новым впечатлениям, однако иногда это стремление уйти от обыденности повседневной жизни может привести к неприятностям.
Герой “Дьюма-Ки” узнаёт, насколько неудачным может быть приключение. После травмы головы у Эдгара Фримантла меняется личность, а следом и вся жизнь. А когда он по совету врача переезжает в прибрежный загородный дом во Флориде и начинает рисовать, образы на его картинах становятся всё более странными.
Раки ценят домашний уют настолько, что готовы вообще никогда не покидать свой дом. Такая преданность личному пространству делает их уязвимыми для многих неудобств, и “Противостояние”, рассказывающее о постапокалиптическом мире, играет на подобных страхах.
Львы склонны к драматизму и любят быть в центре внимания. Один из их главных страхов — это впасть в немилость у толпы или потерять признание, которого они так упорно добивались. “Тёмная половина” показывает возможное развитие событий при таком раскладе. Писатель устал публиковаться под псевдонимом и устраивает своему альтер-эго фальшивые похроны. Альтер-эго сопротивляется: вскоре отпечатки пальцев Тэда начнут находить на месте преступления.
Девы — страшные перфекционисты. А ещё они ждут, что окружающие будут также внимательны к мелочам всегда и во всём. В итоге их постоянная погоня за совершенством может стать утомительной — как для них самих, так и для окружающих. История о четырёх сверхъестественно одарённых друзьях, которые оказываются в эпицентре битвы между вторгшимися инопланетянами и обезумевшим главой местных военных, напугает Дев тем, насколько велика тут цена малейшей ошибки.
Весы знают цену равновесию. У них на всё есть причина и следствие, а каждому событию отведено конкретное место и время. Они ненавидят саму мысль о потере близких, потому что образовавшаяся пустота может разрушить их мир. История о том, как семья случайно оживила сбитого на дороге кота, а потом, уже сознательно, решила повторить это с сыном, отлично играет на их страхах.
Скорпионы склонны прятаться за масками и искусственно выстроенными преградами, чтобы никто не подошёл к ним слишком близко. Они думают, что если никто не знает, кто они на самом деле, то их никто не сможет предать. Описанный в книге магазинчик, торгующий самыми нужными вещами, порождает паранойю у персонажей и читателей-Скорпионов.
Стрельцы очень свободолюбивы. Они упиваются свободой идти куда угодно и делать что угодно и никому не позволяют встать у них на пути. В этой книге жители маленького городка оказываются изолированными под гигантским невидимым куполом и со временем начинают понимать, что опасность представляет не только удерживающая их сила, но и соседи.
Трудоголики Козероги сделают всё возможное, чтобы добраться до вершины своей карьерной лестницы и остаться там надолго. Мысль о том, что им не удастся реализовать свой потенциал, страшит их, даже если причины неудачи совсем от них не зависят. В “Сиянии” писатель Джек Торранс отправляется работать смотрителем отеля в горах Колорадо. Однако у отеля “Оверлук” есть собственные планы на Джека, и они сильно расходятся с его карьерными мечтами.
Водолеи рождены, чтобы выделяться, и очень гордятся своим подлинным, творческим “я”, независимо от того, что думают другие. Меньше всего им хочется оказаться безымянным, безликим лицом в толпе. Бобби Андерсон находит в земле кусок странного металла и становится одержима раскопками инопланетного корабля, утрачивая собственную индивидуальность.
Рыбы гордятся тем, что они делают, и потеря ими любимого дела воспринимается невероятно остро. История о фанатке, подобравшей любимого писателя после автоаварии, с каждым сюжетным поворотом становится всё хуже для героя-автора. А всё потому, что он посмел лишить поклонницу её любимого персонажа.