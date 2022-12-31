Звезда соцсетей: Хитрый кот, ворующий еду из холодильника

“Морковка чрезвычайно игрив. Игра — путь к его сердцу. Он любит играть в догонялки, кусаться за руки, гоняться за игрушкой”, — говорят его хозяева. По их словам, и поход к холодильнику он воспринимает как игру: “Моровка думает, что это игра — просунуть руку в щель холодильника и схватить нас, пока мы там что-то ищем”.