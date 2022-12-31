Звезда соцсетей: Хитрый кот, ворующий еду из холодильника
Кот по имени Морковка, который очень любит поесть… и добывает еду не самыми честными способами, например, таскает ее из холодильника. Настолько часто, что хозяевам пришлось повесить предупреждение: «Проверьте кошачью лапу перед закрытием».
“Морковка чрезвычайно игрив. Игра — путь к его сердцу. Он любит играть в догонялки, кусаться за руки, гоняться за игрушкой”, — говорят его хозяева. По их словам, и поход к холодильнику он воспринимает как игру: “Моровка думает, что это игра — просунуть руку в щель холодильника и схватить нас, пока мы там что-то ищем”.
Как можно заметить, кошачья лапа не против схватить не только хозяев, но и всё, что попадется под руку (точнее, под лапу) — возможно, получится поймать что-то вкусное. Но если закрыть дверь, лапе придется несладко. Пришлось хозяевам очень внимательно совершать простейшее, казалось бы, действие.