31.12.2022, 14:00
Самая любимая еда разных знаков Зодиака
А у вас сошлось?
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Конечно, все предпочтения индивидуальны. Но по наблюдениям астрологов, те или иные представители знаков Зодиака предпочитают определенные блюда. Эта информация поможет вам накормить близких, учитывая их “астрологические” вкусы, сообщает Food&Mood.
по достоинству оценит национальную кухню какой-нибудь страны. Так что, экзотика — лучшее, чем можно удивить этот знак. Особенно обратите внимание на сытную итальянскую кухню. Сытый Овен — добрый Овен.
, наоборот, экзотике предпочтет что-то знакомое с детства, традиционное. Жареная картошечка с малосольными огурчиками — как в детстве у мамы. Можно попытаться удивить Тельца и чем-то необычным. Если угадаете — получите наивысшую похвалу, на которую этот знак не скупится.
Близнецам по душе рыба и морепродукты, а из сытных вариантов они, скорей, предпочтут макароны, вареники и пельмени. При этом, знак Близнецов любит перемены, и будет рад новым рецептам уже привычных и знакомых блюд. На десерт Близнеца порадует холодное мороженое или шоколадный торт.
Раки, как и Тельцы, любят блюда, связанные с воспоминаниями из детства. Борщ и котлеты, как у бабушки, мамины пирожки и папина брутальная яичница. Рак — преданный знак, как людям, так и традициям в кулинарии.
Львы любят покушать сытно, предпочитая мясные блюда. Стейки и отбивные — страсть этого знака, никакими салатами Льва не задобришь и не удивишь, а рыбой можно даже оскорбить! Вторая кулинарная стихия Львов — десерты, и чем разнообразней сладкое меню, тем лучше.
Девы предпочитают простоту и неперегруженность в деталях. Многокомпонентное блюдо с взрывным вкусом смутит и отпугнет представителя этого знака. Особую страсть
питает к томатам — их можно добавлять везде! А вот сладости оставят равнодушными этот знак.
Весы, наоборот, предпочтут сладкое всему остальному, особенно если речь идет об ароматной выпечке. Но не стоит думать, что Весы — простаки и поведутся на любой “замес”. Они, скорей всего, выберут утонченный круассан или мороженое с необычным вкусом. Еще представители этого знака любят готовить, и уж от своих кулинарных шедевров они в особом восторге!
Скорпионы очень любят приправы и пряности. Даже самую обычную кашу они не могут есть без какой-либо особенной нотки. Несмотря на это, блюда в ежедневном меню Скорпионов очень обычные и простые в приготовлении, просто с перчинкой.
Стрельцы оценят в блюдах яркость и необычность, остроту и изюминку. Они также любят экспериментировать с национальной кухней других стран и с удовольствием погружаются в изучение традиций и рецептов. Если блюдо Стрельцу пришлось по душе, то эта любовь надолго.
Козероги — ценители не только качества блюд, но и соблюдения всех традиций подачи, сервировки и классической рецептуры. Набор привычных блюд у этого знака достаточно консервативен, поэтому чтобы накормить Козерога, достаточно понаблюдать за его меню. Но это не значит, что Козерогам чуждо разнообразие и что-то новое — изредка они решаются на эксперименты.
Водолеи слишком любопытны, чтобы есть изо дня в день одно и то же. Попробовать экзотику и деликатес — это как раз к Водолею. Представители этого знака, если им слишком понравится новое блюдо, будут пытаться не только повторить его на своей кухне, но и усовершенствовать рецепт.
Рыбы — приверженцы простоты и перекусов. Заставить рыбу дождаться обеда, если она голодна, невозможно: в ход пойдут бутерброды и снэки. Страсть Рыбы — в сладком, отчего нередко этот знак страдает от лишнего веса.