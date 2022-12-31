Самая любимая еда разных знаков Зодиака





по достоинству оценит национальную кухню какой-нибудь страны. Так что, экзотика — лучшее, чем можно удивить этот знак. Особенно обратите внимание на сытную итальянскую кухню. Сытый Овен — добрый Овен.









, наоборот, экзотике предпочтет что-то знакомое с детства, традиционное. Жареная картошечка с малосольными огурчиками — как в детстве у мамы. Можно попытаться удивить Тельца и чем-то необычным. Если угадаете — получите наивысшую похвалу, на которую этот знак не скупится.









Близнецам по душе рыба и морепродукты, а из сытных вариантов они, скорей, предпочтут макароны, вареники и пельмени. При этом, знак Близнецов любит перемены, и будет рад новым рецептам уже привычных и знакомых блюд. На десерт Близнеца порадует холодное мороженое или шоколадный торт.









Раки, как и Тельцы, любят блюда, связанные с воспоминаниями из детства. Борщ и котлеты, как у бабушки, мамины пирожки и папина брутальная яичница. Рак — преданный знак, как людям, так и традициям в кулинарии.









Львы любят покушать сытно, предпочитая мясные блюда. Стейки и отбивные — страсть этого знака, никакими салатами Льва не задобришь и не удивишь, а рыбой можно даже оскорбить! Вторая кулинарная стихия Львов — десерты, и чем разнообразней сладкое меню, тем лучше.









Девы предпочитают простоту и неперегруженность в деталях. Многокомпонентное блюдо с взрывным вкусом смутит и отпугнет представителя этого знака. Особую страсть

питает к томатам — их можно добавлять везде! А вот сладости оставят равнодушными этот знак.









Весы, наоборот, предпочтут сладкое всему остальному, особенно если речь идет об ароматной выпечке. Но не стоит думать, что Весы — простаки и поведутся на любой “замес”. Они, скорей всего, выберут утонченный круассан или мороженое с необычным вкусом. Еще представители этого знака любят готовить, и уж от своих кулинарных шедевров они в особом восторге!









Скорпионы очень любят приправы и пряности. Даже самую обычную кашу они не могут есть без какой-либо особенной нотки. Несмотря на это, блюда в ежедневном меню Скорпионов очень обычные и простые в приготовлении, просто с перчинкой.